Полиция проводит расследование по факту ДТП со смертельным исходом в Костанае

Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала ДТП, которое произошло 22 июля, в 22.09, на пересечении улиц Мауленова и Леонида Беды в Костанае.

- 31-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» допустил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом «Хонда», - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где, не приходя в сознание скончался.

Ведется досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения).

Фото предоставили очевидцы ДТП