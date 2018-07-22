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Водителя скутера сбил автомобиль на перекрестке улиц Беды и Мауленова в Костанае
22 июля 2018, 23:05 | Происшествия
На перекрестке улиц Мауленова-Беды, возле налогового управления, сегодня, 22 июля, примерно в 22 часа, легковой автомобиль сбил парня, который ехал на скутере.
Видео аварии прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик @abeke013_525.
По его словам, водитель скутера, который был в шлеме, остался жив.
Как сообщают "НГ" очевидцы, водителя скутера отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Предположительно, водитель легкового автомобиля поворачивал налево, а водитель скутера ехал по той же улице прямо. Оба ехали на зеленый сигнал светофора.
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