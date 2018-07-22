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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Июль нас встретил двумя датами, окрашенными в цвета крови: датой дня взятия Бастилии и почти примыкающим к ней днем расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Первая как-то пока в тени, а вторая захлебывается в потоках слов.
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§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фридрих Ницше сказал:"Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, ЧТО ИЗБЫТОК ИСТОРИИ ВРЕДИТ ЖИЗНИ". Поневоле согласишься, что излишнее использование истории наносит вред настоящему.
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