Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?

Так случилось, что июль нас встретил двумя датами, окрашенными в цвета крови: бесшабашной и в то же время торжественной датой дня взятия Бастилии и почти примыкающим к ней днем расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Первая как-то пока в тени, а вторая буквально захлебывается в потоках слов. Сколько красивых словесных побрякушек увешивает историю и фактически уводит от сути ипатьевского расстрела!

Трагедия ли расстрел царской семьи и тех, кто был рядом с нею? Конечно же, трагедия. Трагедия ли Гражданская война? Конечно же, трагедия колоссального масштаба. Но если мы будем постоянно талдычить, прежде всего, о дикостях большевиков и Побеждающего Хама, сокрушающего благородный мир дворянства и офицерской чести, то ничего не поймем. Более того, История станет не помощницей в осмыслении настоящего, а дымовой завесой, отгораживающей от сегодняшних и, возможно, завтрашних проблем.

Первый же вопрос, который при тьме написанного всегда остается насущным – это вопрос о страшной ритмике Истории, о том, как и почему становятся возможными такие трагедии. Вопрос, который можно хотя бы пытаться осмыслить, только выходя за узкий круг разговорчиков о красных и белых, большевизме и антибольшевизме. Хорошо известно, что жертвы Гражданской войны в России (вместе с жертвами запустения, голода и болезней) несопоставимо больше жертв России, понесенных ею в годы Первой мировой. Но вот передо мной на столе очень популярная, почти детская книга Смитсониана, название которой на русском звучит, как «История. Год за годом», Книга, первое издание которой появилось в Нью-Йорке в 2013 году. Приведу только несколько цифр, никак не связанных ни с русским большевизмом, ни даже с четкими программами каких-нибудь фюреров. 1971 год - приход в маленькой Уганде к власти Иди Амина, ответственного за гибель более ста тысяч человек. 70-е годы - при Пол Поте, лидере камбоджийских «левых», гибнет 1,7 млн. Но здесь хоть как-то можно прикрыться словом «красные», хотя на деле в цвете ли суть? Крохотная Шри Ланка, ввергнутая в 26-летнюю гражданскую войну, где, по примерным оценкам, погибли 700 тысяч. Чудовищно-истребительные столкновения в разных странах Африки 20-го же века и т.д., и.т.п. Колоссальное количество жертв межобщинных столкновений в Азии при распаде Британской империи после Второй мировой.

Наша Гражданская, при всей своей трагичности, лишь в ряду других трагедий, причем таком ряду, который не завершается в прошлом. Ведь и сегодняшний мир – кипящий котел. И здесь (простите за сравнение) уместнее, как в шахматах, искать общую логику причин разных событий, их алгоритмы, а не бесконечно топтаться на том или ином клочке прошлого.

Второе же, и не менее значимое, это то, что топтание на прошлом и благостное осуждение зла былых лет не просто отвлекает от настоящего, а (вот ведь парадокс!) очень часто становится прологом будущих разрушительных драм. Почему? Да потому что, как это ни горько, а в прошлом (и только ли прошлом?) всегда отыщется «грязное белье». Разве Петр Великий не рубил головы стрельцам? А Екатерина Великая не была причастна к убийству мужа? Да и другим возможным претендентам на престол не поздоровилось. Разве не был дико убит Павел Первый? А уж об уничтожении возможных наследников на турецкий престол и говорить не приходиться: среди прочего пиком стало уничтожение целой сотни.

И представьте себе, что очередные «гуманисты» стали бы голосить о том, что уже было и что не изменишь? Ни одна система бы не выдержала, как и Советский Союз в годы Перестройки… Здесь есть над чем задуматься.