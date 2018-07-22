Форум
Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Мне кажется надо срочно вернуть Оцифрованному его прежний статус с одним П, пока он тут дров не наломал))))))) :-) :-( :-(
22.07.18 10:57
таноми52
Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
Фридрих Ницше сказал:"Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, ЧТО ИЗБЫТОК ИСТОРИИ ВРЕДИТ ЖИЗНИ". Поневоле...
22.07.18 10:37
elektron
Маленькая страна большого акима
И в продолжение темы: правда за 2015 год Они ведут нетипичный для некоторых своих коллег образ жизни: не покупают часы за сотни тысяч евро, не устраивают банкеты с неприличными бюджетами, не скупают...
22.07.18 10:26
Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Vradon: Да, да, да. Из старых казахстанских, може Алдара Косе добавить, эпичный персонаж. :-)
22.07.18 09:37
Vital
Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки
В алматы следаки под зорким глазом президента за сутки поймали убийц Дениса. Наши. Парни найдите его или их. Покажите городу что вы тоже можете не только в ночных клубах дратся . Незя так оставлять....
22.07.18 09:07
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?

"Топтание на прошлом часто становится прологом будущих разрушительных драм"
22 июля 2018, 09:28 |  Мнения

Так случилось, что июль нас встретил двумя датами, окрашенными в цвета крови: бесшабашной и в то же время торжественной датой дня взятия Бастилии и почти примыкающим к ней днем расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Первая как-то пока в тени, а вторая буквально захлебывается в потоках слов. Сколько красивых словесных побрякушек увешивает историю и фактически уводит от сути ипатьевского расстрела!

Трагедия ли расстрел царской семьи и тех, кто был рядом с нею? Конечно же, трагедия. Трагедия ли Гражданская война? Конечно же, трагедия колоссального масштаба. Но если мы будем постоянно талдычить, прежде всего, о дикостях большевиков и Побеждающего Хама, сокрушающего благородный мир дворянства и офицерской чести, то ничего не поймем. Более того, История станет не помощницей в осмыслении настоящего, а дымовой завесой, отгораживающей от сегодняшних и, возможно, завтрашних проблем.

Первый же вопрос, который при тьме написанного всегда остается насущным – это вопрос о страшной ритмике Истории, о том, как и почему становятся возможными такие трагедии. Вопрос, который можно хотя бы пытаться осмыслить, только выходя за узкий круг разговорчиков о красных и белых, большевизме и антибольшевизме. Хорошо известно, что жертвы Гражданской войны в России (вместе с жертвами запустения, голода и болезней) несопоставимо больше жертв России, понесенных ею в годы Первой мировой. Но вот передо мной на столе очень популярная, почти детская книга Смитсониана, название которой на русском звучит, как «История. Год за годом», Книга, первое издание которой появилось в Нью-Йорке в 2013 году. Приведу только несколько цифр, никак не связанных ни с русским большевизмом, ни даже с четкими программами каких-нибудь фюреров. 1971 год - приход в маленькой Уганде к власти Иди Амина, ответственного за гибель более ста тысяч человек. 70-е годы - при Пол Поте, лидере камбоджийских «левых», гибнет 1,7 млн. Но здесь хоть как-то можно прикрыться словом «красные», хотя на деле в цвете ли суть? Крохотная Шри Ланка, ввергнутая в 26-летнюю гражданскую войну, где, по примерным оценкам, погибли 700 тысяч. Чудовищно-истребительные столкновения в разных странах Африки 20-го же века и т.д., и.т.п. Колоссальное количество жертв межобщинных столкновений в Азии при распаде Британской империи после Второй мировой.

Наша Гражданская, при всей своей трагичности, лишь в ряду других трагедий, причем таком ряду, который не завершается в прошлом. Ведь и сегодняшний мир – кипящий котел. И здесь (простите за сравнение) уместнее, как в шахматах, искать общую логику причин разных событий, их алгоритмы, а не бесконечно топтаться на том или ином клочке прошлого.

Второе же, и не менее значимое, это то, что топтание на прошлом и благостное осуждение зла былых лет не просто отвлекает от настоящего, а (вот ведь парадокс!) очень часто становится прологом будущих разрушительных драм. Почему? Да потому что, как это ни горько, а в прошлом (и только ли прошлом?) всегда отыщется «грязное белье». Разве Петр Великий не рубил головы стрельцам? А Екатерина Великая не была причастна к убийству мужа? Да и другим возможным претендентам на престол не поздоровилось. Разве не был дико убит Павел Первый? А уж об уничтожении возможных наследников на турецкий престол и говорить не приходиться: среди прочего пиком стало уничтожение целой сотни.

И представьте себе, что очередные «гуманисты» стали бы голосить о том, что уже было и что не изменишь? Ни одна система бы не выдержала, как и Советский Союз в годы Перестройки… Здесь есть над чем задуматься.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.07.18 09:57 В Instagram появилась новая функция
21.07.18 20:32 Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки
21.07.18 20:08 Тело девушки обнаружили возле Большого моста в Костанае
21.07.18 18:50 В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
21.07.18 15:50 Еще один монументальный арт появился в Костанае
21.07.18 11:59 Километровая очередь из фур образовалась в Костанайской области на границе с Россией
21.07.18 10:28 Обидчик участника группового раунда стал соперником "Тобола" в Лиге Европы
21.07.18 09:10 Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
20.07.18 22:29 Акция памяти Дениса Тена прошла в Костанае
20.07.18 19:35 Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25 сентября

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фридрих Ницше сказал:"Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, ЧТО ИЗБЫТОК ИСТОРИИ ВРЕДИТ ЖИЗНИ". Поневоле согласишься, что излишнее использование истории наносит вред настоящему.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 155
Пользователей: 0
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх