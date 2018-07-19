Качеев Денис Re: Маленькая страна большого акима #67





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 20.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:17 Есть такое понятие, как "вброс информации" для формирования общественного мнения. Данная статья - не самая удачная попытка "черного пиара" Акима области, потому как состряпана уж очень грубо, без наличия доказательной базы. Есть у акима служебное жилье, и что? Не он его себе выбирал и не он его построил для себя - все претензии к советской партийной номенклатуре. Вспоминаются передачи Доренко конца 90-х годов, в которых он по заказу одних политических сил "топил" неугодных политиков. Повторю - я удивлен, так как не сомневаюсь в профессионализме журналистов данного издания, однако не понимаю посыл конкретно данной статьи. Видимо, когда нет фактов, но укусить очень хочется, проходят даже такие материалы.

В то же время в нашем городе происходит много положительных изменений, которые некоторые люди не хотят видеть. Да, иногда эти изменения далеки от идеала, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. И вместо того, чтобы внести свой вклад в развитие родного города, "критики" все мажут черной краской. Башню не в тот цвет покрасили, брусчатка не та, все плохо, кругом обман. Ребята - а вы сами как живете в этом мире лжи и обмана? Довольно странная позиция, честное слово.