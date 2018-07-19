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Сообщений: 4
Регистрация: 20.07.18
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|Отправлено: 21.07.18 - 21:48
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|Здравствуйте! Хотел бы высказать свою точку зрения по данному вопросу. Сразу оговорюсь, что не имею никакого отношения к государственной службе, дабы бдительные граждане не обвинили меня в субъективности. Точно так же не собираюсь прятаться под вымышленными именами. Прочитав статью, которую авторы, по всей видимости, посчитали ошеломляющим разоблачением, я пришел, мягко говоря, в недоумение. Объект, существующий с советских времен, построен не нынешним акимом, и уж тем более существует не ради одного главы региона. Как известно, должность акима области не пожизненная, следовательно, когда произойдет очередная ротация кадров, новый глава области станет автоматически виновен в своем месте жительства?! Или вы думаете что глава региона потом заберет на новое место работы кусок асфальта с бордюром с отремонтированной улицы? Странно звучат претензии о "засекреченности" данного объекта, в котором останавливаются как Президент, так и иностранные делегации. Вполне естественно, что эту информацию раскрывать никто не будет. Это как придти в банк и требовать план здания, в котором указаны входы и выходы, а также хранилища. Довод о том, что объект находится на балансе городского Акимата, неубедителен. Есть элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, вне зависимости от формы собственности, даже если это университет, библиотека или поликлиника. Сомневаюсь, что вас пустят, к примеру, поглазеть в реанимацию, даже несмотря на то,что больница тоже содержится за счет средств налогоплательщиков...
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