/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным гособвинения, Хаипов с конца 2017-го по начало 2018 года похитил 3,2 млн бюджетных средств путем мошенничества (ст. 190 ч.3 п. 2 УК РК). Мошенническая схема была основана на отъеме командировочных и премиальных у его подчиненных.
Читать новость

§ Алиса
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
размеры премий составляли от 263 000 тенге до 386 000 тенге

я тоже хочу такие премии :oops:
Профайл

§ Медный
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше государство напоминает мне решето, где каждое отверстие это казнокрад :-x
Профайл

§ Обликоморале
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расстрелять. Перед игрой ''Тобола''.
Одни +++.
1. Начнут реально бояться воровать.
2. Игра '' Тобола'' будет при полных трибунах, еще и со стоячими местами, уверен.
Профайл

§ Сабыр
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ведь это в юстиции! Руководитель отдела ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! Вы представляете что у нас творится в гос органах?? Кошмар! Правильно говорит наш любимый Президент,что любого из зала,где он говорит может отвезти в тюрьму!
Профайл

§ bgb
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а те, кто отдавали, не понимали, в чем участвуют? имея юридическое образование, понятие "подлог" им незнакомо? они не подлежат наказанию?
Профайл

§ seroff
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.07.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кажный день взятки в миллионы может пора стрелять? Или опять отдаст 5млн.и на свободе? А где он взял остальные бабки чтобы отдать ,где финики? Простой смертный уже бы со сроком в лет 10 ходил бы ,а они гуляют ,всё решают родственники
Профайл

§ Алиса
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
а те, кто отдавали, не понимали, в чем участвуют?

они - лишь подчиненные. Все понятия им, надеюсь, знакомы. НО... есть еще магически-удушающие слова начальника (удава) для подчиненных (кроликов): " или делаешь" или "уволю". Люди хотели работать. ДУмаю так было. Могу ошибаться.
Профайл

§ elektron
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1690
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится, ужОс! и это в департаменте отдела внутренней безопасности
Что говорить про остальных то? :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 1
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх