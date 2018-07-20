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elektron
Маленькая страна большого акима
Трэвэл: с чего вы решили, что он что-то должен? Ну как бы и скромнее можно быть, не президент же! :-x d.radikal.ru Ну да могут себе позволить ;-) Алло! Это полиция?! - Да. - Мои соседи...
20.07.18 17:49
Борьба с тупизмом
Маленькая страна большого акима
Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
20.07.18 17:20
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
Зачем? Это же бред какой-то. Я понимаю если бы он там жил один. Вам реально нечем себя занять? Займитесь лучше собой
20.07.18 17:14
pro100tak
Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Ну ладно. Попробую так. Спешл фо 211. На любой ветке первый коммент обычно же твой. А здесьwww.ng.kz или здесьwww.ng.kz тебя не видно. Почему так? Что за избирательность? Ты же типа сторонник...
20.07.18 17:12
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
не делают дороги - плохо! Делают тоже плохо! Ну вам не угодишь прям. Ну какая разница где, главное делают же. Я верю в то что в скором времени в Костанае все дороги будут в хорошем состоянии. А то...
20.07.18 17:11
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В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 июля 2018, 15:32 |  Криминал

Слушание дела по обвинению 44-летнего руководителя отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции области Булата ХАИПОВА началось сегодня, 20 июля, в суде № 2 Костаная.

Подсудимый находится под домашним арестом.

По данным гособвинения, Хаипов с конца 2017-го по начало 2018 года похитил 3,2 млн бюджетных средств путем мошенничества (ст. 190 ч.3 п. 2 УК РК). Мошенническая схема была основана на отъеме командировочных и премиальных у его подчиненных.

- Умышленно и из корыстных целей, используя свое служебное положение, Хаипов в октябре 2017 года попытался направить на курсы повышения квалификации руководителя отдела юстиции Карасуского района Башиеву, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - Он написал служебную записку на имя начальника департамента, что ей нужно пройти курсы по повышению квалификации в Костанае и для этого необходимы деньги на командировочные расходы, заведомо зная, что Башакаева останется в Костанае. Ей были выписаны командировочные в размере 86 222 тенге за то, что с 9-го по 27 октября 2017 года она якобы находилась на курсах в Костанае. Башакаевой также было выдано 90 000 тенге за аренду жилья в Костанае. Однако все это время она была в Карасу. Деньги были перечислены на ее счет. Далее Хаипов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, попросил Башакаеву снять деньги с карты и передать ему.

Таким же способом Хаипов «отправил» на курсы повышения квалификации в Костанай еще нескольких своих сотрудников. Все перечисленные якобы за командировки и аренду жилья деньги сотрудники снимали со своих и карт и передавали Хаипову прямо в здании департамента юстиции.

Кроме этого, как заявил гособвинитель, Хаипов незаконно присвоил себе премии судоисполнителей и руководителей районных отделов, которые им выдавали к Дню независимости накануне 16 декабря 2017 года.

- Руководителям отделов юстиции некоторых районов, Рудного, Аркалыка и Костаная была выписана премия согласно списку, - сообщил Мусафиров. - Размеры премий составляли два должностных оклада. Руководителю отдела юстиции Сарыкольского района было начислено 364 000 тенге. Хаипов сообщил, что такая премия была начислена ошибочно, и попросил вернуть 190 000 тенге, которые он забрал себе. Руководителю отдела юстиции Карабалыкского района было начислено 294 336 тенге, из которых 200 000 тенге Хаипов попросил вернуть. Хотя все премии были начислены правильно.

Соглавно обвинительному заключению, размеры премий составляли от 263 000 тенге до 386 000 тенге, из которых Хаипов забирал себе от 120 000 до 200 000 тенге. В итоге сумма присвоенных Хаиповым командировочных и премиальных составила 3,2 млн тенге.

- Обвинение мне понятно, свою вину я полностью не признаю, - сказал суду Булат Хаипов. - Предъявленные мне иски я тоже не признаю.

Суд постановил на очередном заседании сначала допросить потерпевших и свидетелей, в том числе бывшего руководителя департамента юстиции Костанайской области Бауржана Ерембетова, который уволился несколько месяцев назад. Затем перейдут к допросу подсудимого.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
размеры премий составляли от 263 000 тенге до 386 000 тенге

я тоже хочу такие премии :oops:
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§ Медный
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше государство напоминает мне решето, где каждое отверстие это казнокрад :-x
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§ Обликоморале
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расстрелять. Перед игрой ''Тобола''.
Одни +++.
1. Начнут реально бояться воровать.
2. Игра '' Тобола'' будет при полных трибунах, еще и со стоячими местами, уверен.
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§ Сабыр
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ведь это в юстиции! Руководитель отдела ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! Вы представляете что у нас творится в гос органах?? Кошмар! Правильно говорит наш любимый Президент,что любого из зала,где он говорит может отвезти в тюрьму!
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§ bgb
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а те, кто отдавали, не понимали, в чем участвуют? имея юридическое образование, понятие "подлог" им незнакомо? они не подлежат наказанию?
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§ seroff
Re: В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.07.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кажный день взятки в миллионы может пора стрелять? Или опять отдаст 5млн.и на свободе? А где он взял остальные бабки чтобы отдать ,где финики? Простой смертный уже бы со сроком в лет 10 ходил бы ,а они гуляют ,всё решают родственники
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§ Алиса
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.07.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
а те, кто отдавали, не понимали, в чем участвуют?

они - лишь подчиненные. Все понятия им, надеюсь, знакомы. НО... есть еще магически-удушающие слова начальника (удава) для подчиненных (кроликов): " или делаешь" или "уволю". Люди хотели работать. ДУмаю так было. Могу ошибаться.
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§ elektron
В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится, ужОс! и это в департаменте отдела внутренней безопасности
Что говорить про остальных то? :-x
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