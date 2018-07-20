В хищении 3,2 млн тенге обвиняется руководитель отдела внутренней безопасности департамента юстиции Костанайской области

Слушание дела по обвинению 44-летнего руководителя отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции области Булата ХАИПОВА началось сегодня, 20 июля, в суде № 2 Костаная.

Подсудимый находится под домашним арестом.

По данным гособвинения, Хаипов с конца 2017-го по начало 2018 года похитил 3,2 млн бюджетных средств путем мошенничества (ст. 190 ч.3 п. 2 УК РК). Мошенническая схема была основана на отъеме командировочных и премиальных у его подчиненных.

- Умышленно и из корыстных целей, используя свое служебное положение, Хаипов в октябре 2017 года попытался направить на курсы повышения квалификации руководителя отдела юстиции Карасуского района Башиеву, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - Он написал служебную записку на имя начальника департамента, что ей нужно пройти курсы по повышению квалификации в Костанае и для этого необходимы деньги на командировочные расходы, заведомо зная, что Башакаева останется в Костанае. Ей были выписаны командировочные в размере 86 222 тенге за то, что с 9-го по 27 октября 2017 года она якобы находилась на курсах в Костанае. Башакаевой также было выдано 90 000 тенге за аренду жилья в Костанае. Однако все это время она была в Карасу. Деньги были перечислены на ее счет. Далее Хаипов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, попросил Башакаеву снять деньги с карты и передать ему.

Таким же способом Хаипов «отправил» на курсы повышения квалификации в Костанай еще нескольких своих сотрудников. Все перечисленные якобы за командировки и аренду жилья деньги сотрудники снимали со своих и карт и передавали Хаипову прямо в здании департамента юстиции.

Кроме этого, как заявил гособвинитель, Хаипов незаконно присвоил себе премии судоисполнителей и руководителей районных отделов, которые им выдавали к Дню независимости накануне 16 декабря 2017 года.

- Руководителям отделов юстиции некоторых районов, Рудного, Аркалыка и Костаная была выписана премия согласно списку, - сообщил Мусафиров. - Размеры премий составляли два должностных оклада. Руководителю отдела юстиции Сарыкольского района было начислено 364 000 тенге. Хаипов сообщил, что такая премия была начислена ошибочно, и попросил вернуть 190 000 тенге, которые он забрал себе. Руководителю отдела юстиции Карабалыкского района было начислено 294 336 тенге, из которых 200 000 тенге Хаипов попросил вернуть. Хотя все премии были начислены правильно.

Соглавно обвинительному заключению, размеры премий составляли от 263 000 тенге до 386 000 тенге, из которых Хаипов забирал себе от 120 000 до 200 000 тенге. В итоге сумма присвоенных Хаиповым командировочных и премиальных составила 3,2 млн тенге.

- Обвинение мне понятно, свою вину я полностью не признаю, - сказал суду Булат Хаипов. - Предъявленные мне иски я тоже не признаю.

Суд постановил на очередном заседании сначала допросить потерпевших и свидетелей, в том числе бывшего руководителя департамента юстиции Костанайской области Бауржана Ерембетова, который уволился несколько месяцев назад. Затем перейдут к допросу подсудимого.