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§ NG.kz
Три человека за два дня утонуло в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все они купались в необорудованных местах. Один из них - подросток, второй - только окончил школу, третий - взрослый мужчина. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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§ bgb
Re: Три человека за два дня утонуло в Костанайской области
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как-то уже смешно звучит, что причина утопления - купание в необорудованном месте...
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