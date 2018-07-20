Три человека за два дня утонуло в Костанайской области

Все они купались в необорудованных местах. Один из них - подросток, второй - только окончил школу, третий - взрослый мужчина. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Тело юноши 2000 года рождения 18 июля в 14.25 обнаружили и извлекли из Тобола сотрудники ГУ "СРАСО". Парень только окончил 11 классов. Он утонул в 14.01, купаясь в необорудованном месте. В спасательной операции было задействовано 7 сотрудников и 1 единица техники.

19 июля в 19.30 очевидцы вытащили из искуственного водоема возле дачного общества "Элеваторщик" тело подростка 2004 года рождения. Он также купался в не предназначенном для этого месте.

Третий утонувший - мужчина 1964 года рождения. Его тело из реки Жалдама возле села Амангельды в Амангельдинском районе 19 июля в 20.30 извлекли трое сотрудников МПС. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.