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Маленькая страна большого акима
Трэвэл: с чего вы решили, что он что-то должен? Ну как бы и скромнее можно быть, не президент же! :-x d.radikal.ru Ну да могут себе позволить ;-) Алло! Это полиция?! - Да. - Мои соседи...
20.07.18 17:49
Борьба с тупизмом
Маленькая страна большого акима
Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
20.07.18 17:20
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
Зачем? Это же бред какой-то. Я понимаю если бы он там жил один. Вам реально нечем себя занять? Займитесь лучше собой
20.07.18 17:14
pro100tak
Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Ну ладно. Попробую так. Спешл фо 211. На любой ветке первый коммент обычно же твой. А здесьwww.ng.kz или здесьwww.ng.kz тебя не видно. Почему так? Что за избирательность? Ты же типа сторонник...
20.07.18 17:12
zhumanova01
Маленькая страна большого акима
не делают дороги - плохо! Делают тоже плохо! Ну вам не угодишь прям. Ну какая разница где, главное делают же. Я верю в то что в скором времени в Костанае все дороги будут в хорошем состоянии. А то...
20.07.18 17:11
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Три человека за два дня утонуло в Костанайской области

20 июля 2018, 10:44 |  Происшествия

Все они купались в необорудованных местах. Один из них  - подросток, второй - только окончил школу, третий - взрослый мужчина. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Тело юноши 2000 года рождения 18 июля в 14.25 обнаружили и извлекли из Тобола сотрудники ГУ "СРАСО". Парень только окончил 11 классов. Он утонул в 14.01, купаясь в необорудованном месте. В спасательной операции было задействовано 7 сотрудников и 1 единица техники.

19 июля в 19.30 очевидцы вытащили из искуственного водоема возле дачного общества "Элеваторщик" тело подростка 2004 года рождения. Он также купался в не предназначенном для этого месте.

Третий утонувший - мужчина 1964 года рождения. Его тело из реки Жалдама возле села Амангельды в Амангельдинском районе 19 июля в 20.30  извлекли трое сотрудников МПС. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.
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§ bgb
Re: Три человека за два дня утонуло в Костанайской области
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как-то уже смешно звучит, что причина утопления - купание в необорудованном месте...
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