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≡ Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия Дядюна, заново рассматривают в Костанайском областном суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия Дядюна, заново рассматривают в Костанайском областном суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апелляционную жалобу на приговор подал осужденный Диар КОЖАКОВ, которого в марте 2018 года Рудненский городской суд признал мастера спорта по кикбоксингу виновным в смерти Дмитрия Дядюна и приговорил к 8 годам тюрьмы.
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§ 211
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
То есть если толпа, то никакой ответственности и никто не отвечает..
Как все складно у толпы..
Что то мне это напоминает..
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§ ElleR
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 18.07.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В четверг, 19 июня, суд ознакомится с результатами экспертизы, которая может повлиять на изменение приговора Кожакову. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31711?1531907429

Опечатка, июля?
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§ MedVed820607
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
MedVed820607


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Сообщений: 52
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 18.07.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь хоть травматолога не посадят.. А то будет ваще "круто" если травматолога засудят, а этого выпустят за недоказанностью... или еще чем нибудь
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§ 211
Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия Дядюна, заново рассматривают в Костанайском областном суде
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Надеюсь хоть травматолога не посадят.. А то

Он еще тот..
От него зависела жизнь человека и он его не спас..
Считай прямая его прежде всего вина..
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§ Обликоморале
Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия Дядюна, заново рассматривают в Костанайском областном суде
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
У нас смотрю ''профессиональный '' юрист-следователь, гособвинитель и судья объявился на форуме.
Дяяя...
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* сайлау курманов
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.07.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
врач лям уже выплатил
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§ 211
Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия Дядюна, заново рассматривают в Костанайском областном суде
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Отправлено: 18.07.18 - 21:57
врач лям уже выплатил

Это еще ему повезло..
Представь себе что с кем то из близких такое случится и встане вопрос жизни и смерти..
И этот недоврач скажет что все нормально иди домой..
А ведь его обязанность спасти жизнь, а не сократить ее до суток..
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* сайлау курманов
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.07.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давай не будем , врач случайно попал в этот водоворот и сделали его козлом отпущения , надо оперов напрягать почему на скамье один , где остальные , я этот день помню хорошо , день города был и на второй день все покупатели только это и обсуждали , что толпой кидались на уже лежачего , кто то даже прыгал на нем
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