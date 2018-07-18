сайлау курманов Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2813

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:25 давай не будем , врач случайно попал в этот водоворот и сделали его козлом отпущения , надо оперов напрягать почему на скамье один , где остальные , я этот день помню хорошо , день города был и на второй день все покупатели только это и обсуждали , что толпой кидались на уже лежачего , кто то даже прыгал на нем