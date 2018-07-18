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Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия Дядюна, заново рассматривают в Костанайском областном суде

Татьяна НАЗАРУК

18 июля 2018, 10:45 |  Криминал

Апелляционную жалобу на приговор подал осужденный, 20-летний Диар КОЖАКОВ, которого в марте 2018 года Рудненский городской суд признал виновным в смерти Дмитрия Дядюна и приговорил к 8 годам тюрьмы. 17 июля дело начали пересматривать в Костанайском областном суде.

Речь идет о трагедии, которая произошла в КРЦ «Горняк» в ночь с 19-го на 20 августа 2017 года. Диар Кожаков, мастер спорта по кикбоксингу, во время драки ударил в висок 21-летнего Дмитрия Дядюна, от чего тот скончался спустя три дня.

В этом деле остались две нераскрытые тайны: бил ли Кожаков Дядюна один или на него накинулись несколько человек и какова степень вины травматолога Юрия Стручкова, который принимал в больнице Дядюна, не увидел тяжелую травму в виде вдавленного перелома височной кости и отправил его домой.

В суде заново допросили знакомого Дядюна - Дидара ЖАКСЫЛЫКОВА. Он в ту ночь тоже был в «Горняке» и видел драку. На стадии досудебного расследования, в суде первой инстанции и на рассмотрении апелляционной жалобы этот свиделель дал разные показания о том, видел ли он, как Диар Кожаков бил Дядюна или нет. 17 июля Жаксылыков заявил суду, что на него оказывали давление.

- На следующий день после драки меня вызвали в полицию, по дороге туда я встретил какого-то сержанта, - рассказал свидетель. - Он стал расспрашивать об этой ситуации и начал настаивать: «Скажи, что видел, как Диар бил». Я растерялся, испугался и поэтому так сказал в полиции.

- Вы понимаете, что несете ответственность за сказанное? - обратился к нему судья Клышпай САЛЬМУХАМЕТОВ. - Вы взрослый мужчина, а ведете себя, как...

Жаксылыков рассказал, что в «Горняке» подвыпивший Дядюн за него заступился, так как видел его конфликт с охранником. Правда, за стража порядка Дмитрий Дядюн почему-то принял Диара Кожакова и пошел с ним разбираться.

Охранник Яков ЕРМОЛЕНКО, который дежурил в ту ночь в КРЦ, пояснил суду, что видел, как Дядюн получил левой рукой удар сбоку в голову и упал ровно на том же месте, где шел. Потом к нему подбежали еще 4-5 человек и стали избивать.

- Он захлебывался кровью, я вызвал скорую, - рассказал Ермоленко. - Когда конфликт заметили окружающие, те парни разбежались. Рядом стояли сотрудники полиции, они видели драку, я им сказал: «Почему вы их не задерживаете? Они же мимо вас пробежали?»

Версия о том, что Дмитрия Дядюна били несколько человек, не исключалась с самого начала следствия, однако на скамье подсудимых оказался только Кожаков.

- Я нанес удар, я не отрицаю этого, но больше ничего я не видел - меня сразу оттащили, - заявил осужденный.

В четверг, 19 июня, суд ознакомится с результатами экспертизы, которая может повлиять на изменение приговора Кожакову. Параллельно с уголовным делом против мастера спорта велось еще одно - по обвинению травматолога Юрия Стручкова в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей. В рамках второго дела была назначена еще одна экспертиза, которая должна выявить, что стало прямой причиной смерти Дмитрия Дядюна: удар кикбоксера или неоказанная вовремя врачебная помощь. На этот вопрос так и не смогли ответить специалисты в суде первой инстанции.

- Приговор Кожакову не вступит в законную силу, пока областной суд не вынесет свое решение, - прокомментировала «НГ» адвокат потерпевшей стороны Василиса ДЕМЬЯНОВА. - Мы дождемся результатов экспертизы по делу против Стручкова, чтобы окончательно поставить точку в этой трагедии.

Мать погибшего Ольга ДЯДЮН сообщила «НГ», что никакой компенсации, положенной ей по решению суда, а это 1 млн тенге, Кожаков не выплатил.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
То есть если толпа, то никакой ответственности и никто не отвечает..
Как все складно у толпы..
Что то мне это напоминает..
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§ ElleR
Re: Дело кикбоксера, осужденного за убийство рудничанина Дмитрия...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 18.07.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В четверг, 19 июня, суд ознакомится с результатами экспертизы, которая может повлиять на изменение приговора Кожакову. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31711?1531907429

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