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Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в смерти 21-летнего Дмитрия Дядюна

Татьяна НАЗАРУК

29 марта 2018, 17:13 |  Криминал

Суд назначил 20-летнему Диару Кожакову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Приговор вынесли сегодня, 29 марта, в Рудненском городском суде. Кожакова осудили по ст. 106 ч. 3 УК РК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

- Мы довольны приговором, - сообщила «НГ» Василиса ДЕМЬЯНОВА, адвокат матери погибшего Дмитрия Дядюна Ольги ДЯДЮН. - Судья, в соответствии с результатами экспертизы и пользуясь своими внутренними убеждениями, решила, что он все-таки виновен в смерти Дмитрия.

Ольга Дядюн подавала иск на компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге. По приговору Кожаков должен выплатить ей 1 млн тенге. Как сообщила "НГ" в телефонном разговоре потерпевшая, деньги в этом деле для нее значения не имеют.

- Главное - что его посадили, - еле сдерживала слезы она. - Будем судиться теперь с травматологом Стручковым. Ждем результатов экспертизы, потом пойдем дальше.

Напомним, на прениях гособвинитель Серикжан Саринов ходатайствовал о переквалификации дела с ч. 3 ст. 106 на ч. 1 этой же статьи - то есть, судить Кожакова только за причинение тяжкого вреда здоровью, но не за смерть Дмитрия Дядюна. Прокурор запрашивал для кикбоксера 4 года и 8 месяцев лишения свободы.

- После суда я прям не могла - слезы текли без остановки, - рассказала Ольга Дядюн. - Наконец-то это закончилось. Все-таки есть справедливость.

Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор.

Когда Диара Кожакова забирал конвой, парень плакал. Все его родственники - тоже.

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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как в жизни бывает, у одного амбиции переполняли,а другому перед девушкой хотелось показать какой он крутой, и вот результат, один в сырой земле другой сломал всю свою молодую личную жизнь.

Экс-кикбоксер
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ко всем молодым дерзким ребятам обращаюсь: "Думайте о последствиях, когда в челюсть кому-то метите..."

патриот
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодежь...прекращайте "понты"..живите как жили Ваши родители и деды... мирно...тихо..а стоит ли этот " понт"... 8 лет провести, по ту сторону забора... конечно он этого не стоит...тем более в 20 лет..но ведь никто не остановил..все друзья в душе ликовали..и ждали развязки..ну вот и развязка...8 лет...вдали от родни..друзей...дети, думайте..потом делайте!!! :-x

Бывалый
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда Диара Кожакова забирал конвой, парень плакал

На прошлом заседании надо было плакать перед судьей.
Еще раз повторю: перед судьей надо всегда посыпать голову пеплом и каяться.
Неважно - виноват или нет.
Судьи любят ощущать свою власть над людьми.
Поэтому надо каяться.
А он не каялся.
Вел себя в соответствии с истинной степенью своей вины, на которой настаивал адвокат.
Вот судья обозлился и влепил ему восьмерик в назидание.
И никакой справедливостью тут не пахнет.
У нас не суд и правосудие, а судилище и осуждение.

§ 112
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10588
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.03.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас с этим строже чем в той же России, если сравнивать с чем..
Те же россияне гонят на наши суды, тогда как Мирзаеву там дали за аналогичное всего лишь два года условно..
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555
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А он не каялся.
Вел себя в соответствии с истинной степенью своей вины, на которой настаивал адвокат.
Вот судья обозлился и влепил ему восьмерик в назидание.
И никакой справедливостью тут не пахнет.
У нас не суд и правосудие, а судилище и осуждение.

Сразу видно, что вы не юрист! Раскаяние — отрицательно окрашенное чувство, сочетающее в себе сожаление по поводу своего поступка и чувство вины за его последствия.
Признание своей вины в чём-либо, обычно с просьбой о прощении.
«Чистосердечное раскаяние» по действовавшему ранее Уголовному Кодексу РСФСР 1960 г. было одним из обстоятельств, смягчающих наказание, а также одним из оснований для освобождения от уголовной ответственности с передачей виновного на поруки. В действующем УК РК используется понятие «деятельное раскаяние».

§ 112
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10588
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экс-кикбоксер:
Думайте о последствиях, когда в челюсть кому-то метит

По моему никто никогда в 20 лет ни о чем не думал и не думает, когда идет в танцпол с выпиванием и где предполагается показать девчонкам показать свою удаль..
Как вариант если тебя при твоей девочке оскорбят допустим нехорошим словом, толерантно гей, ты подумаешь и при всех начнешь думать как то там и придешь к выводу что выигранная битва, это когда ты просто отступил?
Это в 50 лет понятно, но в 20, я сам такому набить готов лицо, если не ответил бы на унижение..
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777
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень многое просто не смогли доказать... 8лет очень мало для него, поверьте был далеко не один удар...

Бывалый
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 18:04
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 29.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Сразу видно, что вы не юрист!


А он вообще никто. Пишет так, чтоб побольше хайпа сорвать. :-)
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Бывалый
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Раскаяние

Зато вы фиговый юрист.
Я говорю что надо было каяться, а не раскаиваться.
Судья же на поведение смотрит...
Толку-то что осужденный начитал по памяти текст, который ему адвокат написал?
Актера надо было включать.
Проникнуться.
Голову понурить.
Оцепенеть от осознания ужаса содеянного.
Слезу пустить.
А он встал в привычную бойцовскую позу, широко и крепко расставив ноги, расправив плечи, пофигистически смотря в окно во время речи...
Вот и получил отлуп от судьи за свое поведение.

§ Медный
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1969
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.03.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире? :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1969
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.03.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Актера надо было включать.
Проникнуться.
Голову понурить.
Оцепенеть от осознания ужаса содеянного.
Слезу пустить.
А он встал в привычную бойцовскую позу, широко и крепко расставив ноги, расправив плечи, пофигистически смотря в окно во время речи...
Вот и получил отлуп от судьи за свое поведение.

Советы от бывалого лицемера
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Оракул
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 19:19
Комментарий удален модератором.

555
Re: Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в...




Отправлено: 29.03.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зато вы фиговый юрист.
Я говорю что надо было каяться, а не раскаиваться.

Согласен. Еще всплакнуть, добавить характеристики с места работы, учебы и т.п

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