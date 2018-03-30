Кикбоксера Диара Кожакова Рудненский суд признал виновным в смерти 21-летнего Дмитрия Дядюна

Суд назначил 20-летнему Диару Кожакову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Приговор вынесли сегодня, 29 марта, в Рудненском городском суде. Кожакова осудили по ст. 106 ч. 3 УК РК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

- Мы довольны приговором, - сообщила «НГ» Василиса ДЕМЬЯНОВА, адвокат матери погибшего Дмитрия Дядюна Ольги ДЯДЮН. - Судья, в соответствии с результатами экспертизы и пользуясь своими внутренними убеждениями, решила, что он все-таки виновен в смерти Дмитрия.

Ольга Дядюн подавала иск на компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге. По приговору Кожаков должен выплатить ей 1 млн тенге. Как сообщила "НГ" в телефонном разговоре потерпевшая, деньги в этом деле для нее значения не имеют.

- Главное - что его посадили, - еле сдерживала слезы она. - Будем судиться теперь с травматологом Стручковым. Ждем результатов экспертизы, потом пойдем дальше.

Напомним, на прениях гособвинитель Серикжан Саринов ходатайствовал о переквалификации дела с ч. 3 ст. 106 на ч. 1 этой же статьи - то есть, судить Кожакова только за причинение тяжкого вреда здоровью, но не за смерть Дмитрия Дядюна. Прокурор запрашивал для кикбоксера 4 года и 8 месяцев лишения свободы.

- После суда я прям не могла - слезы текли без остановки, - рассказала Ольга Дядюн. - Наконец-то это закончилось. Все-таки есть справедливость.

Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор.

Когда Диара Кожакова забирал конвой, парень плакал. Все его родственники - тоже.

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