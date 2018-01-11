В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений

Драка случилась в культурно-развлекательном центре «Горняк» в ночь с 19 на 20 августа, когда Рудный праздновал День города. Конфликт между молодыми людьми закончился дракой, в которой Дмитрий Дядюн получил тяжелую травму. Спустя три дня он умер в больнице.

История получилась громкой - участником драки был 20-летний титулованный кикбоксер Диар Кожаков. Его жертвой стал 21-летний рудничанин Дмитрий Дядун. Он тоже был не чужд спорту.

На скамье подсудимых мастер спорта по кикбоксингу, член основной сборной РК, капитан команды сборной Костанайской области Диар Кожаков сидит один. Он всю вину взял на себя. Хотя родственники Дядюна уверены: били Дмитрия несколько человек, следствие причастность к гибели парня других лиц не установило. Как повернется дело в ходе судебного разбирательства, пока сказать трудно. Судя по судебному заседанию, которое состоялось 8 января, дело будет трудным. Часть свидетелей на процесс так и не пришла.

Зал суда полон - свободных мест нет совсем. Много молодежи. Подсудимый спокоен - присутствующих осмотрел внимательно, но ни приветствиями, ни знаками ни с кем не обменивался. Мать Дмитрия Дядюна тоже была сдержанна. Не выдержала лишь однажды, когда показания давал врач-травматолог Рудненской городской больницы Юрий СТРУЧКОВ. Тот самый, который осматривал ее сына как дежурный врач ночью 20 августа, когда его привезла в больницу скорая.

Доктор рассказывал, что Дядюн был пьян, вел себя крайне агрессивно, не давал сделать рентгеновский снимок и осмотреть себя. По словам врача, именно поэтому рентгеновский снимок удалось сделать только около 6 утра.

К тому времени в больницу уже приехала мать Дмитрия. Она разговаривала с врачом, спрашивала, есть ли у сына что-то серьезное. «Серьезное» в виде вдавленного перелома височной кости слева было, но врач перелома не увидел. На вопрос, почему, ответил: «Я не могу этого объяснить».

С точки зрения Стручкова, повреждения, которые получил Дмитрий, были несовместимы с жизнью. Поставить правильный диагноз помешал тот факт, что с июля в больнице не работают компьютерный томограф и аппарат УЗИ головного мозга.

Пациент был отпущен домой, при этом отказ от госпитализации не подписывали ни находившийся тогда в сознании Дядюн, ни его мать.

- Я сказал, чтобы они приехали, когда больной проспится, - заявил в суде Стручков.

Врач-травматолог Юрий Стручков: «Я не увидел у пациента опасных для жизни повреждений»

На вопрос, о чем еще он говорил с матерью Дмитрия, сказал, что расспрашивал ее о его образе жизни, о том, как он ведет себя обычно и в состоянии алкогольного опьянения. Тут-то мать и не выдержала: «Не спрашивали вы ни о чем!»

В тот же день Дмитрий был вновь доставлен в больницу - его состояние резко ухудшилось. Для консультации срочно был вызван нейрохирург Руслан Маликов, который экстренно провел операцию. Было сделано все возможное, однако вскоре больному стало хуже. Не помогла и вторая операция - Дмитрий умер 23 августа из-за осложнений после черепно-мозговой травмы, выразившейся, в частности, в отеке мозга.

Вопрос о причинно-следственной связи между смертью Дмитрия Дядюна и действиями дежурного врача задавал судья в ходе этого судебного заседания. Судмедэксперт отдела сложных экспертиз филиала РГКП ЦСЭ минюста Бекет КАНТАРБАЕВ заявил, что такая связь есть, поскольку помощь пациенту была оказана несвоевременно.

Как известно «НГ», уголовное дело в отношении врача Стручкова сейчас расследуется и, видимо, станет объектом другого судебного рассмотрения.

Судебно-медицинские экспертизы были две: одну делал рудненский эксперт Раиль Ахметов, результаты другой - комиссионной - озвучивал Бекет Кантарбаев. В основном экспертизы друг другу не противоречат. Заспорили эксперты лишь по поводу того, мог ли получить Дядюн перелом височной кости от удара кулаком. «Да», - считает рудненский эксперт. «Нет, - полагают авторы комиссионной экспертизы. - Кулак таких повреждений нанести не мог, они получены от удара головы о кафель».

Очевидно, эти тонкости могут повлиять на приговор. Однако гораздо важнее, что скажут свидетели. Предполагается, что их допросят в следующих судебных заседаниях.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

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