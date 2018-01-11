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В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений

Игорь ПРАВЩИКОВ

11 января 2018, 10:47 |  Криминал

Драка случилась в культурно-развлекательном центре «Горняк» в ночь с 19 на 20 августа, когда Рудный праздновал День города. Конфликт между молодыми людьми закончился дракой, в которой Дмитрий Дядюн получил тяжелую травму. Спустя три дня он умер в больнице.

История получилась громкой - участником драки был 20-летний титулованный кикбоксер Диар Кожаков. Его жертвой стал 21-летний рудничанин Дмитрий Дядун. Он тоже был не чужд спорту.

На скамье подсудимых мастер спорта по кикбоксингу, член основной сборной РК, капитан команды сборной Костанайской области Диар Кожаков сидит один. Он всю вину взял на себя. Хотя родственники Дядюна уверены: били Дмитрия несколько человек, следствие причастность к гибели парня других лиц не установило. Как повернется дело в ходе судебного разбирательства, пока сказать трудно. Судя по судебному заседанию, которое состоялось 8 января, дело будет трудным. Часть свидетелей на процесс так и не пришла.

Зал суда полон - свободных мест нет совсем. Много молодежи. Подсудимый спокоен - присутствующих осмотрел внимательно, но ни приветствиями, ни знаками ни с кем не обменивался. Мать Дмитрия Дядюна тоже была сдержанна. Не выдержала лишь однажды, когда показания давал врач-травматолог Рудненской городской больницы Юрий СТРУЧКОВ. Тот самый, который осматривал ее сына как дежурный врач ночью 20 августа, когда его привезла в больницу скорая.

Доктор рассказывал, что Дядюн был пьян, вел себя крайне агрессивно, не давал сделать рентгеновский снимок и осмотреть себя. По словам врача, именно поэтому рентгеновский снимок удалось сделать только около 6 утра.

К тому времени в больницу уже приехала мать Дмитрия. Она разговаривала с врачом, спрашивала, есть ли у сына что-то серьезное. «Серьезное» в виде вдавленного перелома височной кости слева было, но врач перелома не увидел. На вопрос, почему, ответил: «Я не могу этого объяснить».

С точки зрения Стручкова, повреждения, которые получил Дмитрий, были несовместимы с жизнью. Поставить правильный диагноз помешал тот факт, что с июля в больнице не работают компьютерный томограф и аппарат УЗИ головного мозга.

Пациент был отпущен домой, при этом отказ от госпитализации не подписывали ни находившийся тогда в сознании Дядюн, ни его мать.

- Я сказал, чтобы они приехали, когда больной проспится, - заявил в суде Стручков.

Врач-травматолог  Юрий Стручков: «Я не увидел у пациента опасных для жизни повреждений»

На вопрос, о чем еще он говорил с матерью Дмитрия, сказал, что расспрашивал ее о его образе жизни, о том, как он ведет себя обычно и в состоянии алкогольного опьянения. Тут-то мать и не выдержала: «Не спрашивали вы ни о чем!»

В тот же день Дмитрий был вновь доставлен в больницу - его состояние резко ухудшилось. Для консультации срочно был вызван нейрохирург Руслан Маликов, который экстренно провел операцию. Было сделано все возможное, однако вскоре больному стало хуже. Не помогла и вторая операция - Дмитрий умер 23 августа из-за осложнений после черепно-мозговой травмы, выразившейся, в частности, в отеке мозга.

Вопрос о причинно-следственной связи между смертью Дмитрия Дядюна и действиями дежурного врача задавал судья в ходе этого судебного заседания. Судмедэксперт отдела сложных экспертиз филиала РГКП ЦСЭ минюста Бекет КАНТАРБАЕВ заявил, что такая связь есть, поскольку помощь пациенту была оказана несвоевременно.

Как известно «НГ», уголовное дело в отношении врача Стручкова сейчас расследуется и, видимо, станет объектом другого судебного рассмотрения.

Судебно-медицинские экспертизы были две: одну делал рудненский эксперт Раиль Ахметов, результаты другой - комиссионной - озвучивал Бекет Кантарбаев. В основном экспертизы друг другу не противоречат. Заспорили эксперты лишь по поводу того, мог ли получить Дядюн перелом височной кости от удара кулаком. «Да», - считает рудненский эксперт. «Нет, - полагают авторы комиссионной экспертизы. - Кулак таких повреждений нанести не мог, они получены от удара головы о кафель».

Очевидно, эти тонкости могут повлиять на приговор. Однако гораздо важнее, что скажут свидетели. Предполагается, что их допросят в следующих судебных заседаниях.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области

Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина
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Комментарии к новости

гость
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"июля в больнице не работают компьютерный томограф и аппарат УЗИ головного мозга."
почему учреждение не приостановило деятельность, почему не лишено лицензии, почему по суд врача который вынужден работать при отсутствии условий для деятельности ????

Народный контроль
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 11:24
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 11:40
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8678
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх молодость..
У нас пасан, ему 17 было, так же в драке кулаком убил одного..
Да уш..
Не кикбоксер и никто.
6 лет дали, жизнь себе сломал.
А как в драке то расчитать..
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тырц-пырц
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заспорили эксперты лишь по поводу того, мог ли получить Дядюн перелом височной кости от удара кулаком. «Да», - считает рудненский эксперт. «Нет, - полагают авторы комиссионной экспертизы. - Кулак таких повреждений нанести не мог, они получены от удара головы о кафель».

конечно мог, тем более от удара спортсмена. Достаточно удара в 15-20 кг (примерно сила удара среднего подростка 15-16 лет). А теперь: с какой силой может ударить молодой здоровый профессиональный спортсмен, специализирующийся именно на ударной технике? У комиссии глаза чем-то замазаны, или квалификации не хватает?
Все-таки, скорее всего, били толпой. Теперь боятся высунуться, герои. А спортсменов, использующих свои навыки в драке, нужно приравнивать к использованию оружия и вкатать лет на 20 без права на удо.

Читатель 1
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 12:47
Комментарий удален модератором.

365
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
Все-таки, скорее всего, били толпой. Теперь боятся высунуться, герои

зачем толпой, объединяемый мог один 10 таких Дедюнов уложить на одном дыхании и даже пульс у него не изменился бы.На скамье подсудимых мастер спорта по кикбоксингу, член основной сборной РК, капитан команды сборной Костанайской области

Правда
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:

Ну это ты глупость какую то говоришь, не зная подсудимого и не зная человека который погиб. А может ты знаешь подсудимого? Тогда чего же ты молчишь и не пишешь что он ударил человека в висок сзади, когда тот уходил от конфликта. Как такие поступки среди мужчин называются??? Да все для себя сами ответят и ты тоже задумайся. При том при всем что по показанию свидетелей Дмитрий никого не ударил, ни разу.

ветеран
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При таких судебных слушаниях,на ряду с спортсменом обязан сидеть и его тренер. Тренер обучая навыками борьбы,обязан наставлять и духовно. Повторюсь, это его обязанность. И тренер несет большую часть ответственности за человека,которого обучил.

Читатель 1
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должен сесть и надолго...бывший кикбоксёр, теперь уже во всём бывший ...

365
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правда:
Ну это ты глупость какую то говоришь, не зная подсудимого и не зная человека который погиб. А может ты знаешь подсудимого? Тогда чего же ты молчишь и не пишешь что он ударил человека в висок сзади, когда тот уходил от конфликта. Как такие поступки среди мужчин называются??? Да все для себя сами ответят и ты тоже задумайся. При том при всем что по показанию свидетелей Дмитрий никого не ударил, ни разу.

почему вы постоянно пытаетесь увести следствие по другому пути, вы пытаетесь увести обвиняемого от ответственности? почему вы его все защищаете? типа того что Кожаков стоял в стороне а толпа его били? там проще простого Кожаков ударил, потерпевший упал и ударился головой оп плитку, это то же самое что было и Мырзаевым.

§ сайлау курманов
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
били толпой , кто то из этой толпы даже прыгал на уже лежащего на полу жертве, откуда я знаю?потому что на второй день мои покупатели и продавцы обсуждали эту тему и я подслушал , жаль что все попрятались от испуга и теперь об этом вслух никто не говорит
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555107
Re: В Рудном идет суд над кикбоксером, которого обвиняют в...




Отправлено: 11.01.18 - 15:37
Комментарий удален модератором.

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