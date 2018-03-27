"Удар кикбоксера или действия врача?" - в Рудном завершается процесс по делу о гибели Дмитрия Дядюна

Сегодня, 27 марта, в Рудненском городском суде прошло последнее заседание по делу 20-летнего мастера спорта по кикбоксингу, члена сборной РК Диара КОЖАКОВА, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений 21-летнему Дмитрию Дядюну.

Спортсмена обвиняют в том, что его удар стал для Дядюна смертельным. Парни повздорили в ночь с 19-го на 20 августа 2017 года, когда отмечали День города в КРЦ «Горняк». Через несколько дней Дмитрий умер.

В отношении врача-травматолога Рудненской городской больницы Юрия Стручкова, который первым осматривал доставленного с вдавленным переломом височной кости Дядюна и не заметил этой травмы, заведено отдельное уголовное дело. Оно до сих пор находится в УВД Рудного.

В суде сегодня допрашивали группу судмедэкспертов, которые провели новую экспертизу после эксгумации тела Дмитрия Дядюна. Две предыдущие так и не смогли дать ответ на вопрос о том, что конкретно - удар кикбоксера или халатность врача - привели к смерти молодого парня. Но третья экспертиза, которую проводили те же специалисты, тоже не внесла особой ясности в дело.

Эксперт Виктор УВАРОВ, отвечая на вопросы гособвинителя, заявил, что прямой причинно-следственной связи между действиями Стручкова и смертью Дядюна нет.

- Даже если бы врач провел все необходимые мероприятия, то никто не мог бы гарантировать благоприятный исход ситуации, - отметил Уваров. - Нарушения в его действиях были, но даже в 30-40% случаев при должном оказании медпомощи он (Дмитрий Дядюн - "НГ") все равно бы умер.

- Тогда почему вы говорите, что прямой связи нет, если вообще был шанс? - возразил эксперту прокурор Серикжан САРЕМОВ. - Почему врач отнял его у Дядюна? Парень мог остаться инвалидом, лежать неподвижно, но, по крайней мере, был бы жив. Почему же врач не виноват?

- Мы не можем гарантировать, что был бы благоприятный исход, - стоял на своем эксперт.

Того же мнения - о том, что связи между действиями врача и смертью Дядюна нет, - придерживались и два других эксперта: Раиль АХМЕТОВ и Бекет КАНТАРБАЕВ.

Специалисты разделили смертельную травму Дмитрия Дядюна на две фазы: непосредственно удар Кожакова и падение на пол. В вопросе, какая из этих фаз стала смертельной, эксперты тоже не были категоричны.

- Смерть наступила в результате мозговых изменений от прямой травмы и ее последствий, - заключил Виктор Уваров.

- Мог ли только удар Кожакова повлечь смерть Дядюна? - задала вопрос экспертам адвокат потерпевшей стороны Василиса ДЕМЬЯНОВА.

- Может быть, и да, а может быть, и нет, - ответил Раиль Ахметов.

- Если нет причинной связи между действиями Стручкова и смертью Дядюна и если от удара Кожакова он не мог умереть, то как тогда это произошло? - спросила Демьянова.

После недолгого обсуждения эксперты сошлись на мнении, что без удара не было бы и падения. Соответственно, к смерти привели две фазы в совокупности.

Однако такой результат экспертизы не устроил государственного обвинителя Серикжана Саремова. Он попросил судью назначить еще одну и на этот раз провести ее в Республиканском центре экспертиз в Астане. Прокурор хотел получить точные доказательства и ответы на заданные вопросы, чтобы дать точную квалификацию действиям Стручкова и Кожакова.

После 15-минут в совещательной комнате судья Лейла АБДРАХМАНОВА приняла решение: ходатайство прокурора отклонить. Она посчитала, что оснований не доверять экспертам нет. Потерпевшие этой новости были не рады: мать погибшего Ольга Дядюн хотела знать точно, из-за чего умер ее сын. Защита обвиняемого, напротив, настаивала, чтобы процесс поскорее закончился.

Сразу после этого начались прения. Серикжан Саремов потребовал изменить объем обвинения для Кожакова: судить его только за причинение тяжкого вреда здоровью, но не за смерть Дмитрия Дядюна. Аргумент гособвинения - поскольку уголовное дело травматолога Юрия Стручкова будут рассматривать отдельно и, возможно, врача осудят, то двух виновных сразу быть не может.



Адвокат Ольги Дядюн внесла возражение. Представитель Кожакова Бектас АМИРОВ попросил вообще изменить формулировку обвинения со ст. 106 на ст. 114 УК РК (причинение вреда именно по неосторожности).

- Кожаков совершил тяжкое преступление. Согласно ст. 106 ему грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы, - сказал прокурор. - Но, учитывая положительную характеристику Кожакова, возмещение ущерба, признание вины в суде, прошу для него вполовину меньше максимального срока - 4 года 8 месяцев в колонии средней безопасности.

Ольга Дядюн подала иск на компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге и возмещение материального ущерба на сумму 541 000 тенге, эти деньги ушли на похороны сына. Но прокурор попросил взыскать с Кожакова 500 000 тенге в счет морального вреда и 50 000 тенге за услуги адвоката. Материальный ущерб, по мнению прокурора, скорее всего, возместит Стручков, если его вина будет доказана.

Далее слово дали Диару Кожакову и Ольге Дядюн. Никаких криков, громких возгласов и споров не было. Мать погибшего молча плакала, родственники кикбоксера рыдали. Ольга Дядюн лишь попросила для подсудимого максимальное наказание за смерть сына.

Диар Кожаков подготовил целую речь, в которой еще раз извинился и рассказал о событиях той августовской ночи.

-Я бы хотел прежде всего выразить соболезнования, - обратился он к матери и брату погибшего. - В моих действиях не было злого умысла. Я ударил его в ответ. Не считаю, что мой удар стал роковым. Я не был агрессивно настроен, я был со своей девушкой. Это не дает мне морального права вести себя при ней неадекватно. Я прошу прощения. Не назначайте мне наказание, связанное с лишением свободы.

Подсудимый сказал, что мечтает продолжить спортивную карьеру.

Приговор Диару Кожакову будет вынесен в четверг, 29 марта.

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