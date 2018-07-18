Menden1968 Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного... #2





(Пользователи) Сообщений: 28

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 21:39 Ах какие то 20тыс евро вон на дороге валяются бери не хочу могли и простить и оставить на прежней работе....у нее уже урок есть а то другой придет и Яшо больше стындит ....Требуем вернуть госпожу Малий на прежнее место работы,если нет то введем санкциям...