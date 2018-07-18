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≡ Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, Наталья Малий в течение 6 лет похищала талоны на бензин. С августа 2012 года по 1 января 2018 года она присвоила талоны на 56 186 литров бензина на сумму почти 8,2 млн тенге.
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§ 211
Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто повезло..
Несчастные 8 лимонов, раз плюнуть конечно..
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§ Menden1968
Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного...
Menden1968


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Сообщений: 28
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах какие то 20тыс евро вон на дороге валяются бери не хочу могли и простить и оставить на прежней работе....у нее уже урок есть а то другой придет и Яшо больше стындит ....Требуем вернуть госпожу Малий на прежнее место работы,если нет то введем санкциям...
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* pro100tak
Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного...
pro100tak


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Сообщений: 87
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 18.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 варианта. Или так ловко обводила вокруг пальца ... Или же все взяла на себя. 2-ой вариант более вероятен? Вопросительный знак нужен?
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§ 211
Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
нта. Или так ловко обводила вокруг пальца ... Или же все взяла на себя. 2-ой вариант более верояте

А Разница?
Или Розница и смысл?
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* pro100tak
Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного...
pro100tak


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Сообщений: 87
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 18.07.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спешл фо 211. Разница большая. Всем руководителям срочно понадобятся такие как Малий. Опять непонятно? Тогда смотри пункт 1.
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* сайлау курманов
Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень мило , воруешь-воруешь , раз и попалась , я все верну извиняйте пожалуйста и дальше живешь . при сталине к стенке поставили бы или на колыму сослали
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