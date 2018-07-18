Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области

Приговор уже бывшему руководителю отдела финансов, планирования и госзакупок областного управления сельского хозяйства Наталье Малий вынесли сегодня, 18 июля, в суде № 2 Костаная.

Ее признали виновной по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и ст. 369 ч. 1 УК РК (служебный подлог) и назначили наказание суммарно в виде 6 лет условно с установлением пробационного контроля.

Кроме того, Наталья Малий пожизненно лишена права занимать финансово ответственные должности.

Согласно материалам дела, Малий в течение 6 лет похищала талоны на бензин. С августа 2012 года по 1 января 2018 года она присвоила талоны на 56 186 литров бензина на сумму почти 8,2 млн тенге.

После того, как факт мошенничества был вскрыт, женщина возместила ущерб и уже в суде представители управления сельского хозяйства гражданский иск не заявляли.

С самого начала судебного разбирательства Малий заявляла о желании заключить с прокурором сделку о признании вины. Процессуальное соглашение помогло избежать ей реального наказания.