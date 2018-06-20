Главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области обвиняют в хищении 8 млн тенге
Татьяна НАЗАРУК
Уголовное дело в отношении руководителя отдела финансов, планирования и госзакупок областного управления сельского хозяйства Натальи МАЛИЙ начали рассматривать сегодня, 20 июня, в суде № 2 Костаная.
Ее обвиняют по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и ст. 369 ч. 1 УК РК (служебный подлог).
Согласно материалам дела, Наталья Малий, имея доступ ко всем финансовым документам и используя свое служебное положение, в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин. С августа 2012 по 1 января 2018 года она присвоила талоны на 56 186 литров бензина на сумму почти 8,2 млн тенге.
Потерпевшим в этом деле было признано управление сельского хозяйства, которое понесло убытки. Однако представитель ведомства сообщил, что гражданский иск о возмещении материального ущерба они не заявляли.
Защитник Натальи Малий сразу после начала судебного заседания ходатайствовала о заключении процессуального соглашения с прокурором. Это означает, что подсудимая полностью признает свою вину.
Сама Наталья Малий ничего так и не успела сказать, потому что судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ в связи с заявлением ходатайства отложил судебное заседание на неделю, чтобы дать время на составление соглашения.
Так как подсудимая признает свою вину, теперь дело будет рассматриваться в сокращенном порядке, без допроса свидетелей.
Сейчас Наталья Малий работает в частной фирме помощником бухгалтера. В зависимости от решения судьи ей могут запретить занимать финансово ответственные должности.
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в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин специфика работы , однако. Источник:www.ng.kz
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