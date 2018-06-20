 
Форум
Козлов я
"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
А на Sports.kz другая инфа по Иртышу: Процедура жеребьевки проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). По ее итогам, павлодарцы на стартовом этапе сразятся с победителем пары «Сефн Друидс»...
20.06.18 17:18
seroff
Разрешить ТЭЦ зарабатывать предложил мажилисмен правительству
решение простое:повысить зарплаты и пенсии в то же время снизить тарифы и посадить чиновников на минималку
20.06.18 16:50
Seviriya
Главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области обвиняют в хищении 8 млн тенге
в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин специфика работы , однако. Источник:www.ng.kz
20.06.18 16:43
seroff
Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018 году выросли на 100 млн тенге
аппетиты пусть поубавят и пойдут платежи
20.06.18 16:42
seroff
Еще одну улицу в связи с ремонтом перекроют в Костанае
так там только положить осталось ,сегодня там никого не было и это на три дня работы? наверно они перетрудились уже.
20.06.18 16:40
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области обвиняют в хищении 8 млн тенге

Татьяна НАЗАРУК

20 июня 2018, 16:31 |  Криминал

Уголовное дело в отношении руководителя отдела финансов, планирования и госзакупок областного управления сельского хозяйства Натальи МАЛИЙ начали рассматривать сегодня, 20 июня, в суде № 2 Костаная.

Ее обвиняют по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и ст. 369 ч. 1 УК РК (служебный подлог).

Согласно материалам дела, Наталья Малий, имея доступ ко всем финансовым документам и используя свое служебное положение, в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин. С августа 2012 по 1 января 2018 года она присвоила талоны на 56 186 литров бензина на сумму почти 8,2 млн тенге.

Потерпевшим в этом деле было признано управление сельского хозяйства, которое понесло убытки. Однако представитель ведомства сообщил, что гражданский иск о возмещении материального ущерба они не заявляли.

Защитник Натальи Малий сразу после начала судебного заседания ходатайствовала о заключении процессуального соглашения с прокурором. Это означает, что подсудимая полностью признает свою вину.

Сама Наталья Малий ничего так и не успела сказать, потому что судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ в связи с заявлением ходатайства отложил судебное заседание на неделю, чтобы дать время на составление соглашения.

Так как подсудимая признает свою вину, теперь дело будет рассматриваться в сокращенном порядке, без допроса свидетелей.

Сейчас Наталья Малий работает в частной фирме помощником бухгалтера. В зависимости от решения судьи ей могут запретить занимать финансово ответственные должности.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.06.18 17:17 Республиканский турнир по теннису на призы ТОО «АБЗ+» прошёл в Костанае
20.06.18 16:58 Как узнать состояние своего пенсионного счета, рассказали костанайцам на Дне открытых дверей в филиале ЕНПФ
20.06.18 16:26 "Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
20.06.18 15:40 В 5-м микрорайоне Костаная из-за порыва отключают горячую воду
20.06.18 15:34 Alma TV написало обращение к своим клиентам после решения суда о банкротстве акционера
20.06.18 15:08 Еще одну улицу в связи с ремонтом перекроют в Костанае
20.06.18 14:20 Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018 году выросли на 100 млн тенге
20.06.18 13:23 Разрешить ТЭЦ зарабатывать предложил мажилисмен правительству
20.06.18 12:43 "Рисковал политическим будущим". Назарбаев рассказал о слухах про ясновидящего
20.06.18 11:07 Большинство вопросов ЕНТ - несложные. Сагадиев дал совет школьникам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Seviriya
Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это гиблое дело, все дело в том, что даже громадный штраф и лишение госдолжностей в будущем никого не пугают, это кстати позор, но это так и есть. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Seviriya
Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин
специфика работы , однако.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31406#768109
Профайл




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 2
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх