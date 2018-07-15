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≡ Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33158
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты! Конкретно ты, кто купил магнитолу себе в тачку, чей сабвуфер шатает стекла и доводит до инфаркта бездомных кошек. Молодец, четкий пацан. Но странно одно - я почему-то знакомлюсь с твоим плей-листом, засыпая у себя в кровати.
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§ amduscias
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6269
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.07.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему до 2х ночи по закону максимум?

По закону шуметь можно до 23.00. И если позвонить в полицию, они должны прийти и приструнить. У меня так было. В 23-й школе выпускной отмечали (давненько было), душно им стало, они, недолго думая вынесли колонки на улицу и давай в школьном дворе жечь! И что самое удивительное, с ними же были учителя, вот чем эти тётьки и дядьки думали? Музыка, ор, на весь квартал, а людям спать надо. Я так и еще и работала в субботу, так как мой учебный год ещё не закончился. Короче, около двух часов ночи меня это всё достало и звякнула в милицию. Через пять минут пришли к ним патрульные и вежливо объяснили, что это не есть хорошо. Школяры со своими недотумканными педагогами быстро угомонились. Так что, не терпите, звоните в полицию. Они в принципе реагируют, если побюлизости есть патруль, заглянут и в ваш двор.
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§ amduscias
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6269
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.07.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то в приличных странах любителей громко включать музыку в авто нещадно штрафуют. И у нас надобно. Нещадно. Причем, не только ночью. Наукой доказано: при прослушивании очень громкой музыки падает внимательность и скорость реакции. Представьте, что такой меломан колесит целый день и слушает долбёж в уши , а потом пребывет в состоянии, близком к обкуриванию марихуаной. Так и до аварии недалеко. Хоть бы это приняли во внимание и ввели соотвествующий закон. С нашими бабуинами по-другому нельзя, только система наказаний поможет приучить их к приличному поведению.

[Исправлено: amduscias, 16.07.2018 - 14:37]
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§ Vital
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меняс не покидает одна мысль. А Люся это не случайно бывшая подруга Юли?
Или а может музыка предназначалось и вовсе не для Люси а для Юли?
Вобщем много вопросов)))) :lol:
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§ Vital
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщины они ведь странные создание. Пройдет месяц может два. И вдруг уже Юлия будет кататся с парнем Люси с крутой аудиосистемой . И тогда тут мы будем читать статью про шум в ушах уже от Люси)))).

;-) 8-)
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