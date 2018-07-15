Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!

Ты! Конкретно ты, кто купил магнитолу себе в тачку, чей сабвуфер шатает стекла и доводит до инфаркта бездомных кошек. Молодец, четкий пацан. И я даже рада за то, что ты обновил свою «ласточку» в конце концов.

Но странно одно - я почему-то знакомлюсь с твоим плей-листом, засыпая у себя в кровати. Да знакомлюсь так, как будто в моих собственных наушниках долбит. Ты пойми, твой музыкальный вкус - он только твой и точка. У теть Зины с первого подъезда вообще обои от вибрации наверное поотваливались!

Ой, а кто у нас там «Не боится». О боги, это же Оля Бузова. Ну да, тогда это меняет дело. Я готова слушать ее ночи напролет (сарказм). Само собой она клевая вумэн, но мне ее, знаешь, как-то на премии Муз-ТВ хватило!

Я, кстати, хожу на работу. С утра до вечера, и нередко устаю. И ты не поверишь - ближе к ночи я хочу спать. Я. ХОЧУ. СПАТЬ. И меня жутко раздражают внешние обстоятельства, разгоняющие мои сновидения!

Согласна, резко-континентальный не дает расслабиться, но к счастью наступило лето. Летние градусов 25 заставляют людей открывать окна. Настежь! И тут совсем не важен номер этажа, стерео волны одинаково четко долетают до каждого!

Ну да, у тебя благородная цель - вызвать зависть у местных и стать героем для соседки Люси. Чувак, соседка Люся ночью в темном дворе вряд ли разглядит твоего железного коня, не говоря уже о тебе самом. Понтуйся днем, тогда еще есть шансы!

А знаешь, в чем соль? Тебя ждет светлое будущее. Хочу верить, что трудоустроенное. Хочу верить, что с детьми. И мне хочется посмотреть на твою реакцию, когда дитя после двухчасового убаюкивания вдруг станет подпевать «ё май хат, ё май соул» мимо проезжающей иномарке, несмотря на свой трехмесячный возраст! И это при том, что часики 00.00 натикали, но ты не психуй, папочка, тебе всего пару часиков спать осталось - до следующего проезжающего «громкоговорителя». Эх, вспомнишь меня тогда, чувствую!

Несмотря на некий сбой в общественной системе, некоторые нормы этики и общественного порядка, особенно в ночное время, все же остались! Законы страны, наконец, для кого писали? Не зря ведь министры не бесплатно работают. Думают, пишут, голосуют, а ты так по-свински! Мир растет и развивается. И ведь ты же эволюционируешь, я надеюсь, на месте не топчешься. Неужели ты хочешь, чтобы тебя заценила только соседка Люся? Но и это не точно!

Хотя, ты знаешь, выход есть. Во дворах «вози» колыбельную, а на проспектах «танцуй локтями» на здоровье! Люди в домах отдыхают!

Может, сделаем скидку на возраст? Дай угадаю - тебе годиков 20 с малюсеньким знаком плюс. Так я все понимаю, я тоже девчонка. В душе мне все те же 16! И вот что я тебе скажу. Ты вот эту свою ночную энергию-то собери, да направь в ближайший спортивный зал. «Света, Лена, Вика, аааа (и даже) Вероника» любят крепких спортивных парней, гарантирую! И плюй ты на эту Люську, если она только тачкой твоей интересуется.

«Цель оправдывает средства», - скажешь ты. «Да, внимание привлек», - отвечу я. Мое! И раз уж пошел такой разговор, давай подъезжай, хоть песен тебе нормальных накидаю!

И я это все совсем не о Бузовой!