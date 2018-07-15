Форум
211
Что связывает финалистов ЧМ-2018 с Казахстаном
Нас в профессиональных видах спорта с Эвропэйцами не связывает вообще ничего.. Особенно в коллективных видах спорта.. Все равно что мы для них как арабы на Чемпионате Мира по футболу.. То есть...
15.07.18 13:57
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Не зря Алекс напомнил тебе Ну опять.. Пиханул своего Госконца.. Он что, мне об этом сам не может сказать или боится чего? Ничего он мне не сказал. Да, мы старые, да, я ему...
15.07.18 13:52
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк: агаживать весь Форум своими фотками Ты же уже нажаловался позавчера по моему три раза и? Мне ты это зачем говоришь, ты тут кто такой, просто тыкалка клавиатуры? Ты тут для меня лично,...
15.07.18 13:50
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Ваш земляк: Вам сегодня, в теплый воскресный день, не на кого злобу сорвать? Госконцы.. Все прячутся за всех и все на одного.. Ты еще раз, за Других не говори, у них что,...
15.07.18 13:45
Обликоморале
Продукция костанайской компании «ДЕП» возвращается в Россию
Правительство стран ''таежного'' хочет, чтобы настоящее молоко и "молокосодержащие продукты" стояли на разных полках. Но это уже произошло. "Молокосодержащие...
15.07.18 13:41
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!

«Жутко раздражают внешние обстоятельства, разгоняющие мои сновидения!»
15 июля 2018, 08:25 |  Мнения

Ты! Конкретно ты, кто купил магнитолу себе в тачку, чей сабвуфер шатает стекла и доводит до инфаркта бездомных кошек. Молодец, четкий пацан. И я даже рада за то, что ты обновил свою «ласточку» в конце концов.

Но странно одно - я почему-то знакомлюсь с твоим плей-листом, засыпая у себя в кровати. Да знакомлюсь так, как будто в моих собственных наушниках долбит. Ты пойми, твой музыкальный вкус - он только твой и точка. У теть Зины с первого подъезда вообще обои от вибрации наверное поотваливались!

Ой, а кто у нас там «Не боится». О боги, это же Оля Бузова. Ну да, тогда это меняет дело. Я готова слушать ее ночи напролет (сарказм). Само собой она клевая вумэн, но мне ее, знаешь, как-то на премии Муз-ТВ хватило!

Я, кстати, хожу на работу. С утра до вечера, и нередко устаю. И ты не поверишь - ближе к ночи я хочу спать. Я. ХОЧУ. СПАТЬ. И меня жутко раздражают внешние обстоятельства, разгоняющие мои сновидения!

Согласна, резко-континентальный не дает расслабиться, но к счастью наступило лето. Летние градусов 25 заставляют людей открывать окна. Настежь! И тут совсем не важен номер этажа, стерео волны одинаково четко долетают до каждого!

Ну да, у тебя благородная цель - вызвать зависть у местных и стать героем для соседки Люси. Чувак, соседка Люся ночью в темном дворе вряд ли разглядит твоего железного коня, не говоря уже о тебе самом. Понтуйся днем, тогда еще есть шансы!

А знаешь, в чем соль? Тебя ждет светлое будущее. Хочу верить, что трудоустроенное. Хочу верить, что с детьми. И мне хочется посмотреть на твою реакцию, когда дитя после двухчасового убаюкивания вдруг станет подпевать «ё май хат, ё май соул» мимо проезжающей иномарке, несмотря на свой трехмесячный возраст! И это при том, что часики 00.00 натикали, но ты не психуй, папочка, тебе всего пару часиков спать осталось - до следующего проезжающего «громкоговорителя». Эх, вспомнишь меня тогда, чувствую!

Несмотря на некий сбой в общественной системе, некоторые нормы этики и общественного порядка, особенно в ночное время, все же остались! Законы страны, наконец, для кого писали? Не зря ведь министры не бесплатно работают. Думают, пишут, голосуют, а ты так по-свински! Мир растет и развивается. И ведь ты же эволюционируешь, я надеюсь, на месте не топчешься. Неужели ты хочешь, чтобы тебя заценила только соседка Люся? Но и это не точно!

Хотя, ты знаешь, выход есть. Во дворах «вози» колыбельную, а на проспектах «танцуй локтями» на здоровье! Люди в домах отдыхают!

Может, сделаем скидку на возраст? Дай угадаю - тебе годиков 20 с малюсеньким знаком плюс. Так я все понимаю, я тоже девчонка. В душе мне все те же 16! И вот что я тебе скажу. Ты вот эту свою ночную энергию-то собери, да направь в ближайший спортивный зал. «Света, Лена, Вика, аааа (и даже) Вероника» любят крепких спортивных парней, гарантирую! И плюй ты на эту Люську, если она только тачкой твоей интересуется.

«Цель оправдывает средства», - скажешь ты. «Да, внимание привлек», - отвечу я. Мое! И раз уж пошел такой разговор, давай подъезжай, хоть песен тебе нормальных накидаю!

И я это все совсем не о Бузовой!
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.07.18 13:30 Что связывает финалистов ЧМ-2018 с Казахстаном
15.07.18 10:41 "Возвращенные Швейцарией Казахстану миллионы "народных денег" ушли на пропаганду"
14.07.18 21:57 Бельгия победила Англию в матче за бронзовые медали ЧМ-2018 по футболу
14.07.18 21:03 "Кайсар" на 94-й минуте вырвал ничью у "Тобола"
14.07.18 18:18 Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью... Википедии
14.07.18 12:54 WhatsApp вводит новую пометку для сообщений
14.07.18 12:01 Вузы Казахстана определились с ценами на обучение
14.07.18 10:47 Из-за столкновения KIA и BMW на перекрестке в Костанае пострадали несколько человек
14.07.18 10:19 Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
13.07.18 19:10 Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5809
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто седня ночью Юлию разбудил?. :lol:
Признавайтесь)))
Профайл

§ таноми52
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно! Вынуждена отрывать окно, и, грубо говоря, задолбали попсой, которая звучит во дворе иногда и до 2-х ночи! Молодёжь тусуется и "наслаждается", и чем громче сия музыка, тем, видимо, больше "наслаждение"!
Не сомневаюсь, что у нас есть истинные любители классической музыки. НО, люди, вы когда-нибудь слышали, чтобы из открытого окна, или во дворе, особенно после 11-ти вечера, гремели "Славянский марш" или "Танец Феи Драже" Чайковского, знаменитые во всём мире?
НЕТ, потому что уровень культуры этих граждан, не позволяет навязывать окружающим свои увлечения, да и просто шумом отравлять им жизнь!
Профайл

§ Тюльпанчик
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 15.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписываюсь под каждым словом! Иной раз музыка так долбит, что на четвертом этаже все дребезжит, и мне вот интересно всегда, как этот водятел едет , у него уши не отваливаются, голова на кусочки не разрывается?

И кстати, я заметила, что днем любителей громкой музыки нет на улице, за весь день максимум 1-2 таких машины проедет, но как дело к вечеру, у нас дискотека начинается.
Профайл

§ Тюльпанчик
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 15.07.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С тем, что ночью во дворах музыку включают, я не сталкивалась, ибо окна выходят не во двор, а на проезжую часть. В центре. И вот тут, поверьте, творится нечто. Так еще и рядом светофор, эти музыканты не просто проезжают мимо, они еще радуют нас шикарной музыкой, пока на красном стоят.
Профайл

* 211
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2764
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бузова это феномен сегодняшней России..
Сродни сегодняшнему Израилю..
Раньше был Цой, ДДТ, Макаревич..
Сегодня это Бузова и детишки Олигархов типа Тимати..
Но стране это только на пользу..
Профайл

§ Алиса
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Так еще и рядом светофор, эти музыканты не просто проезжают мимо, они еще радуют нас шикарной музыкой,

а кому посчастливилось, помимо вышеназванного, обрести в соседях кафе - так там вообще песня, точнее песни, помимо автошедевров совмещающих это с автосигналами , еще и визги посетителей кафе - и это почти всю ночь.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1818
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю простой и дешёвый способ борьбы с такими меломанами - набираете в пластиковую бутылку или пакет воды и просто сбрасываете на крышу. Профит. Человек, если не окончательно дурак, должен понять.
Профайл

§ drakon
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14101
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
еще и визги посетителей кафе - и это почти всю ночь.

Алиса,мой совет - сменить квартиру... :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто такая Бузова? :-o :oops:
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 2
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх