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≡ Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено купаться, в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено купаться, в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три женщины, которых спасатели предупреждали об опасности на воде, чуть не утонули в реке Тобол. Их спас незнакомый мужчина, который услышал крики и бросился в воду. В панике женщины начали топить его и смогли выбраться.
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* лимон
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Пусть скидываются, глядишь мозги работать лучше начнут.


может там нечему и работать
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§ elektron
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1626
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
бетонных блоков понабросать что-ли

Скорее всего, тоже не выход. Только ещё больше будут ещё и о бетонные блоки биться. Всегда найдутся ищущие адреналиновых ощущений, млодняк например ( мы тоже с мостов в своё время прыгали, потом кто то рассказывал, один на арматуру налетел и всё... не знаю правда нет. Но прыгать перестали) или пьяные взрослые (по своему па "подвиги" потянет). Тут что то другое нужно.
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§ bgb
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3847
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
бетонных блоков понабросать что-ли или еще как-нибудь

заграждения из колючей проволоки, мины-лягушки... 8-)
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§ Обликоморале
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КН появилось интервью с вдовой погибщего.
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