elektron Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1626

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:29 Цитата: лимон:

бетонных блоков понабросать что-ли

Скорее всего, тоже не выход. Только ещё больше будут ещё и о бетонные блоки биться. Всегда найдутся ищущие адреналиновых ощущений, млодняк например ( мы тоже с мостов в своё время прыгали, потом кто то рассказывал, один на арматуру налетел и всё... не знаю правда нет. Но прыгать перестали) или пьяные взрослые (по своему па "подвиги" потянет). Тут что то другое нужно.