Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено купаться, в Костанае

Три женщины, которых спасатели предупреждали об опасности на воде, чуть не утонули в реке Тобол. Их спас незнакомый мужчина, который услышал крики и бросился в воду. В панике женщины начали топить его и смогли выбраться. Мужчина, который приехал на пляж отдохнуть вместе с женой и ребенком, утонул на их глазах.

Фото из архива "НГ"

Трагедия произошла 7 июля. Об этом сообщили читатели «НГ».

Незадолго до случившегося, в тот же день, спасатели приезжали на плотину во время профилактического мероприятия и не рекомендовали отдыхающим, в том числе и этим трем женщинам, здесь купаться, так как Гагаринская плотина не является официальным пляжем.

Факт подтвердили в Северном РАОСО.

- Мы тогда проводили рейдовые мероприятия, они у нас ежедневные, - рассказал «НГ» заместитель руководителя Северного РАОСО Сергей ШМИДТ. - Неофициальных мест для купания много, мы все их объезжаем. 7 июля были на Гагаринской плотине, подходили к тем женщинам, предупреждали об опасности купания в этом месте. Позже приезжали туда же, чтобы вытащить труп мужчины. Он утонул, спасая этих женщин.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, утонувшему мужчине было 40 лет. Спасатели извлекли труп около 16.40.

Сергей Шмидт отмечает, что в Костанае официальных мест для купания несколько: из бесплатных - только городской пляж, остальные - частные платные пляжи, где за безопасностью, как правило, следят спасатели.

В остальных местах, в частности - на Гагаринской плотине, купание запрещено из соображений безопасности. Официальными местами для летнего отдыха также еще не являются новые пляжи у Большого и Малого моста, организованные в последний год.

- Насколько я знаю, на Гагаринской плотине знак о запрете купания с начала года ставили три раза, но его все время убирают, - рассказал «НГ» Сергей Шмидт. - В наши обязанности не входит смотреть за водой, мы сейчас, по закону, обязаны проводить рейдовые мероприятия и спасать утопающих. Обычно выходит, что мы приезжаем тогда, когда человек уже утонул. На каждом официальном пляже должны быть специально обученные люди, которые бы смотрели за безопасностью людей и вовремя пришли бы на помощь. Владельцы пляжей должны нанимать спасателей, они у нас проходят обучение и получают потом соответствующие сертификаты.

Согласно приказу МДВ №34 от 19 января 2015 года "Об утверждении Правил безопасности на водоемах", на пляжах должны быть и специальные посты - с лодками, кругами и жилетами. На городском пляже, который относится к городу, всего этого нет.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, в этом году уже утонуло 6 человек, в том числе двое детей. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано три происшествия: утонули двое взрослых и один ребенок.