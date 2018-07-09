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Добринцофф
Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено купаться, в Костанае
Vital: Трактором что ли перекопать пляж вдоль берега что ли. Перекопать,оградить бетонными блоками все подъезды,по другому наши люди никак не понимают. Чё толку,что под корейским мостом ставили...
09.07.18 12:10
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Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено купаться, в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

9 июля 2018, 11:34 |  Происшествия

Три женщины, которых спасатели предупреждали об опасности на воде, чуть не утонули в реке Тобол. Их спас незнакомый мужчина, который услышал крики и бросился в воду. В панике женщины начали топить его и смогли выбраться. Мужчина, который приехал на пляж отдохнуть вместе с женой и ребенком, утонул на их глазах.

Фото из архива "НГ"

Трагедия произошла 7 июля. Об этом сообщили читатели «НГ».

Незадолго до случившегося, в тот же день, спасатели приезжали на плотину во время профилактического мероприятия и не рекомендовали отдыхающим, в том числе и этим трем женщинам, здесь купаться, так как Гагаринская плотина не является официальным пляжем.

Факт подтвердили в Северном РАОСО.

- Мы тогда проводили рейдовые мероприятия, они у нас ежедневные, - рассказал «НГ» заместитель руководителя Северного РАОСО Сергей ШМИДТ. - Неофициальных мест для купания много, мы все их объезжаем. 7 июля были на Гагаринской плотине, подходили к тем женщинам, предупреждали об опасности купания в этом месте. Позже приезжали туда же, чтобы вытащить труп мужчины. Он утонул, спасая этих женщин.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, утонувшему мужчине было 40 лет. Спасатели извлекли труп около 16.40.

Сергей Шмидт отмечает, что в Костанае официальных мест для купания несколько: из бесплатных - только городской пляж, остальные - частные платные пляжи, где за безопасностью, как правило, следят спасатели.

В остальных местах, в частности - на Гагаринской плотине, купание запрещено из соображений безопасности. Официальными местами для летнего отдыха также еще не являются новые пляжи у Большого и Малого моста, организованные в последний год.

- Насколько я знаю, на Гагаринской плотине знак о запрете купания с начала года ставили три раза, но его все время убирают, - рассказал «НГ» Сергей Шмидт. - В наши обязанности не входит смотреть за водой, мы сейчас, по закону, обязаны проводить рейдовые мероприятия и спасать утопающих. Обычно выходит, что мы приезжаем тогда, когда человек уже утонул. На каждом официальном пляже должны быть специально обученные люди, которые бы смотрели за безопасностью людей и вовремя пришли бы на помощь. Владельцы пляжей должны нанимать спасателей, они у нас проходят обучение и получают потом соответствующие сертификаты.

Согласно приказу МДВ №34 от 19 января 2015 года "Об утверждении Правил безопасности на водоемах", на пляжах должны быть и специальные посты - с лодками, кругами и жилетами. На городском пляже, который относится к городу, всего этого нет.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, в этом году уже утонуло 6 человек, в том числе двое детей. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано три происшествия: утонули двое взрослых и один ребенок.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5780
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не был там уже лет 100. Ну помню что это пакостное место. Нехорошее. Я там тонул. Уже писал в соседней ветки. Я незнаю. Как то нужно закрыть его. Трактором что ли перекопать пляж вдоль берега что ли.
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§ Солнышко
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На пляжах должны быть специальные посты - с лодками, кругами и жилетами. На городском пляже, который относится к городу, всего этого нет. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31616

А почему всего этого там нет? У нас купальный сезон длится максимум 2 месяца. А столько людей гибнут. Неужели у городского бюджета нет денег на содержание спасателей?
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§ Солнышко
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.07.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не был там уже лет 100. Ну помню что это пакостное место.

Я с Вами несогласна. Была на всех платных пляжах в Костанае. Центральный пляж сейчас выглядит ничуть не хуже, а во многом даже лучше платных. Там довольно чисто, запрещено распивать спиртные напитки, постоянно туда-сюда катается катер спасателей, имеются видеокамеры и довольно много патрульных машин.
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§ Vital
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5780
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Мы же про гагаринскую плотину говорим? Там же мужик утонул спасая девушек.
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* Добринцофф
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6111
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Там довольно чисто, запрещено распивать спиртные напитки

И какой смысл туда вообще идти,если распивать нельзя.Купаться что ли?
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* Добринцофф
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6111
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.07.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Трактором что ли перекопать пляж вдоль берега что ли.

Перекопать,оградить бетонными блоками все подъезды,по другому наши люди никак не понимают.
Чё толку,что под корейским мостом ставили табличку "Купаться запрещено"? Через дней 10 таблички уже не было,а в выходные там полный пляж народу был.

[Исправлено: Добринцофф, 09.07.2018 - 12:14]
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§ Солнышко
Re: Мужчина утонул, спасая трех женщин в месте, где запрещено...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.07.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мы же про гагаринскую плотину говорим?

Жарко...Мозги вообще не шевелятся. Вчера хоть можно было между бассейном и душем отходить от бессонной футбольной ночи. А сегодня рабочий день. Даже не представляю как люди работают в такую погоду. :-)
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