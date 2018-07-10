Цитата: 211:

Там не наши деньги, а уже выделенные миллионы..

Оплаченные за свет энергетикам.

Теперь это их деньги и их свет..

Они что, кому то дадут разницу за эти несчастные три лампочки?

бессовестное рассуждение же.



Давайте посчитаем. На одном столбе 2 лампы, 1 лампа - 70-400Вт, предположим среднее значение в 250Вт. Итого 1 фонарный столб потребляет в месяц, если светит только днём (12 световых часов): 180кВт/ч. Просто впустую. Оплачивается это дело согласно счёта на оплату от энергетиков городу. Предположим что горят только фонари на условной улице, допустим их там 50 шт. т.е.9000кВт/ч. А это в денежом эквиваленте по действующему тарифу: 24,16тнг*9000=217440 тенге. Большие деньги? В масштабах города нет, но платятся они из государственной казны, а значит и из нашего с вами кармана.



Но причина скорее всего не в расточительстве энергетиков, а в том, что на линии производится замена перегоревшего светового оборудования. То есть замена ламп. Это регламент такой, чтобы заменить лампы, надо видеть что менять и это правильно. Правда обычно такие работы проводят в конце лета, ближе к осени. Возможно работы начали раньше.



[Исправлено: Shegendalf, 11.07.2018 - 15:51]