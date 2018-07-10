/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Осветим город даже днем		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Осветим город даже днем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщают читатели НГ на редакционный WhatsApp, освещение в центре города не выключают даже днем.
Читать новость

§ 211
Re: Осветим город даже днем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня тоже днем горят лампочки в некоторых местах..
Начнем выкладывать фото оттуда горящих лампочек?
Нужно добиться чтобы электроэнергию людишкам отключали с 5ти утра, уже светло и до 23х вечера..
Мы же не экономим..
Профайл

§ drakon
Re: Осветим город даже днем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14068
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Красивое фото... :lol:
Профайл

* Сергей_я
Re: Осветим город даже днем
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2508
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.07.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У меня тоже днем горят лампочки в некоторых местах..

За свои деньги в принципе можете вообще не выключать ничего нигде и никогда. Ни воду, ни свет, ни газ. Дело ваше.
Профайл

§ 211
Re: Осветим город даже днем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
свои деньги в принципе можете вообще не выключать ничего нигде и никогда. Ни воду, ни свет, ни газ. Дело ваше

В том то и вопрос..
Там не наши деньги, а уже выделенные миллионы..
Оплаченные за свет энергетикам.
Теперь это их деньги и их свет..
Они что, кому то дадут разницу за эти несчастные три лампочки?
Профайл

§ Shegendalf
Re: Осветим город даже днем
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 11.07.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Там не наши деньги, а уже выделенные миллионы..
Оплаченные за свет энергетикам.
Теперь это их деньги и их свет..
Они что, кому то дадут разницу за эти несчастные три лампочки?

бессовестное рассуждение же.

Давайте посчитаем. На одном столбе 2 лампы, 1 лампа - 70-400Вт, предположим среднее значение в 250Вт. Итого 1 фонарный столб потребляет в месяц, если светит только днём (12 световых часов): 180кВт/ч. Просто впустую. Оплачивается это дело согласно счёта на оплату от энергетиков городу. Предположим что горят только фонари на условной улице, допустим их там 50 шт. т.е.9000кВт/ч. А это в денежом эквиваленте по действующему тарифу: 24,16тнг*9000=217440 тенге. Большие деньги? В масштабах города нет, но платятся они из государственной казны, а значит и из нашего с вами кармана.

Но причина скорее всего не в расточительстве энергетиков, а в том, что на линии производится замена перегоревшего светового оборудования. То есть замена ламп. Это регламент такой, чтобы заменить лампы, надо видеть что менять и это правильно. Правда обычно такие работы проводят в конце лета, ближе к осени. Возможно работы начали раньше. ;-)

[Исправлено: Shegendalf, 11.07.2018 - 15:51]
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 200
Пользователей: 4
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх