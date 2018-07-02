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§ NG.kz
Перебои в работе общественного транспорта начались в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» поступило уже несколько сообщений от читателей, которые возмущены долгим ожиданием автобуса. По их информации, водители объявили забастовку и не выходят на линию. Мы обратилиз за комментарием к перевозчикам.
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§ Azaibragimova
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Azaibragimova


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Сообщений: 5
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 03.07.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день езжу на автобусе и больше 10 минут никогда не жду! Водителей тоже можно понять, все дорожает, зарплату не платят. Автобусы старые и требуют постоянного ремонта! Деньги на ремонт дорог выделили может в дальнейшем и на ремонт автобусов найдут!
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§ Trueman4400
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 03.07.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инстаргам НГ опубликовали:
Относительно информации об объявленной забастовки автобусного маршрута 27, пресс-служба акима города Костаная сообщает, что данная информация не соответствует действительности. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» сообщает, что на предприятии, обслуживающий данный маршрут, 02 июня текущего года никаких забастовок не было, со слов директора ТОО Жарық жол В.Мущинского, с утра на линию маршрута № 27 вышло 14 автобусов, что на 3 меньше необходимого количества, на предприятии была не значительная проблема с кадрами, но к 03.07.2018 года проблема решена.
На 25-ом и 10-ом маршрутах сошли с маршрутов по 2-3 автобуса, но после обеда были восстановлены резервными автобусами которые предусмотрены договорными обязательствами.
Автобусы обслуживающие маршрут № 102 находятся в изношенном состоянии но продолжали движение в критическом состоянии, и были вынуждены встать на срочное техническое обслуживание.
Перевозчики обязались к 3-му июля восстановить все маршруты.
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§ Трэвэл
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Трэвэл


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Сообщений: 21
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело в том, что мы смотрим на количество невышедших на маршрут только за один день, не рассматривая статистику за неделю, месяц и т.д. При ежедневном выходе нескольких сотен автобусов в день выход из строя двух-трех или даже десяти можно считать обыденным. Тем более поломки устраняются на месте в течение нескольких часов. Непонятно, кому выгодно поднимать из-за этого ажиотаж, создавать хайп... может спишем на долгожданную аномальную жару?
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