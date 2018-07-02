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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обо мне опять за глаза тему повели.. Нет чтобы как то лично высказать.. Бояться.. Значит Уважают..
02.07.18 18:06
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Со времени Соглашения с НГ, настоящих мушчинок как ветром сдуло.. Не нужны они тут.. "Кто за базар отвечает глядя прямо в глаза"..
02.07.18 18:04
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вообще собирать сплетню кто кого бил в семьях или какая жена изменила мужу с кем то, раннее немного думал что это не удел мушчинок.. А вот надо же.. АбшЫбался..
02.07.18 18:03
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Жительница Костанайской области избила св Сплетни они есть сплетни.. Да уш.. Да, были люди в наше время.. Не то что форумное племя.. Богатыри не вы..
02.07.18 18:01
211
Костанай и ветер северный...
Где наше привидение Северное.. Тоже как никак на правительство работает.. Ахмеду удачи, не сдал никого и выйдет чистым..
02.07.18 17:55
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Читательский рейтинг

Перебои в работе общественного транспорта начались в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

2 июля 2018, 13:14 |  Общество

В редакцию «НГ» поступило уже несколько сообщений от читателей, которые возмущены долгим ожиданием автобуса. По их информации, водители объявили забастовку и не выходят на линию.

- 2 июля автобусы 27 маршрута объявляют бойкот! - написали в WhatsApp «НГ». - Интервал будет варьироваться от 15 до 30 минут. В связи с чем - не известно. Скорее всего, водители требуют повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Как прокомментировал «НГ» директор обслуживающего маршрут №27 ТОО «Жарык Жол» Виктор МУЩИНСКИЙ, разговоры про забастовку среди его водителей - слухи. Однако они действительно возмущены - по поводу введения билетной системы.

- Забастовки никакой нет, водители работают, хоть автобусы сегодня и увеличили интервал до 12 минут, - рассказал он «НГ». - Водители недовольны новшеством, потому что не успевают принимать оплату, выдавать билеты и затем составлять отчеты. Должен быть кондуктор для таких дел, но мы не можем его себе позволить, иначе будем работать в убыток. Водители требуют повысить зарплату. Будем как-то решать эту ситуацию, не знаю.

ТОО «Жарык Жол» ввело билетную систему в своих автобусах только только вчера, 1 июля.

Читатели жалуются и на маршруты, которые обслуживает ТОО «TTS Reisen».

- Когда прекратится отвратительное хождение маршрута №102 "Б"? - написал «НГ» житель Костаная Дмитрий КОМАРОВ. - Вчера, 1 июля, не могли выехать из Затоболовки в город. Простояли на остановке целый час - с 18:00 до 19:05. Звонили диспетчеру, он сказал: «На маршруте 16 автобусов, вышли только 8, так как нет солярки и не платят зарплату». Хотя по факту ходит два автобуса. Позвонил после этого в акимат дежурному, обещали разобраться. Некоторые пассажиры говорили, что они не выходят на маршрут из-за того, что начались забастовки у водителей, по причине неповышения тарифа на проезд.

Комментарий от руководства этой компании нам получить не удалось. В диспетчерской сообщили, что о каких-либо перебоях в движении автобусов им не известно.
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* 211
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и не нужно было Указывать что делать водятелам автобусов..
Указалка не доросла..
Сами довели их до этого своим Псевдообщественным мнением толпы..
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