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§ NG.kz
Аварийный участок канализационного коллектора в логу заменили стальной трубой в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32989
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонтные работы начались в ночь с пятницы, 22 июня, на субботу, 23 июня и проводились в течении суток. Сегодня, 25 июня, корреспонденты "НГ" приехали на место аварии, чтобы посмотреть на результат ремонта.
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§ 112
Re: Аварийный участок канализационного коллектора в логу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13280
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, полипропиленовые или какие то там гофрированные рекламировали..
Они же для канашек?
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