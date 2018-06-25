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Аварийный участок канализационного коллектора в логу заменили стальной трубой в Костанае

Николай СОЛОВЬЕВ

25 июня 2018, 15:15 |  ЖКХ

Ремонтные работы начались в ночь с пятницы, 22 июня, на субботу, 23 июня и проводились в течении суток. Об этом сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Майя АКБАСОВА.

Сегодня, 25 июня, корреспонденты "НГ" приехали на место аварии, чтобы посмотреть на результат ремонта.

Аварийный участок железобетонной трубы длиной около 12 м заменили на стальную диаметром 720 мм.

- Прилежащую территорию засыпали хлорной известью, чтобы обеззаразить, - пояснила Акбасова. - Канализационные стоки, попавшие в лог Абиль сай мы откачали, в реку Тобол они не попали - наша лаборатория брала пробы воды. Понадобилось демонтировать газопровод и забор чтобы подъехал автокран, только после этого удалось приступить к ремонтным работам.

На месте мы увидели, что новая стальная труба установлена вместо сломанной в нескольких местах железобетонной. Новый участок вставили в трубопровод, по краям место стыков зачеканили деревянными брусками. Запах канализации уже не ощущается, по дну лога проходит ручей прозрачной грунтовой воды, естественным образом протекающей в логу.

По информации ГКП «Костанай-Су», в ближайшей перспективе реконструкция или капитальный ремонт этого участка канализационного коллектора не предвидится.

Живущие в частных домах на пересечении ул. Чехова - Фролова обратились в «НГ» 18 июня. Они заявили о том, что уже три года в логе Абиль-сай бежит канализация.

После нашей публикации ГКП «Костанай-Су» незамедлительно приняло меры. Однако на предприятии заявили, что первое сообщение о порыве в этом месте поступило в диспетческую службу только 12 июня 2018 года.

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§ 112
Re: Аварийный участок канализационного коллектора в логу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13281
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, полипропиленовые или какие то там гофрированные рекламировали..
Они же для канашек?
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