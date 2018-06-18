Канализационные стоки три года стекают в один из логов Костаная

Через лог, который находится сразу за мелькомбинатом, на пересечении ул. Чехова и Фролова, проходит канализационная труба. По словам местных жителей, 3 года назад она просела от нагрузки, разошлась и лопнула в нескольких местах. С тех пор эти стоки, смешиваясь с талой и дождевой водой, отравляют землю и воздух, а затем уходят прямиком в Тобол.

Жители стали ощущать стойкий запах канализации и забили тревогу. Но их просьбы о помощи услышаны так и не были.

Живущая в частном доме по ул. Чехова Анна МУТ три года звонит в ГКП «Костанай-Су» и аварийную службу акимата Костаная, однако чинить трубу никто не спешит.

- Три года из трубы диаметром около 100 см бегут фекалии в лог в самом центре города, вы можете себе такое представить? - написала она в редакцию «НГ». - Уже образовалось целое озеро зловонной жижи. «Костанай-Су» глухи, а люди целого квартала задыхаются, если ветер дует со стороны стоков. Аварийная служба акимата Костаная только принимает заявку, передает, а за исполнение не отвечает.

Убедиться в качестве местного воздуха смогли и корреспонденты «НГ», когда выехали на место. Чтобы подойти к логу, сначала пришлось пробираться через густые заросли... а потом затыкать нос, потому что запах стоит невероятный.

- А у меня огород находится совсем рядом, туда вообще выйти невозможно, воняет до тошноты, - рассказал местный житель Анатолий ИВАНОВ. - Смотрите, как бежит. На прошлой неделе я снова звонил в «Костанай-Су», орал, что только ни делал. Вроде они уже собрались ремонтировать эту трубу. Приехали, срубили здесь деревья, чтобы можно было подогнать технику со стороны мелькомбината, и все. Уже понедельник, но никто сюда больше так и не приезжал. Вон лежат срубленные стволы и ветки.

По его словам, в этом логу со стороны ул. Фролова даже не проводили субботник. Хотя со стороны ул. Баймагамбетова лог выглядит гораздо лучше. Мало того, что из лога тянется невыносимая вонь, здесь еще лежат кучи мусора и бегают своры бродячих собак.

- Считайте, сюда стекают канализационные стоки со всего города, - печально говорит Анатолий. - Начиная от железной дороги и до ул. Чехова.

Сколько отходов вылилось в лог, а потом уже в Тобол за три года и какой ущерб был нанесен окружающей среде, предстоит выяснить экологам.

В департаменте экологии «НГ» сообщили, что по данному факту будут проведены соответствующие мероприятия.

В «Костанай-Су» пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Это уже не первая ситуация в этом году, когда произошел слив канализационных стоков. 3 марта «НГ» писала о подтоплении дачных участков садоводческого общества «Мичуринец».