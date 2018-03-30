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шанхай уральская
ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров канализационных стоков
Кубический метр канализационных стоков, которые вывозит из септиков "Тазалык", к примеру, обходится законопослушным гражданам в 610 тенге. За признанный под давлением СМИ и экологического...
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30.03.18 23:24
drakon
ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров канализационных стоков
Василий Евсеевич.: У нас в городе есть аким или нет? Конечно есть.По ярмаркам, ходит,ценами интересуется. С Праздником КОстанайцев поздравляет... :oops:
30.03.18 23:21
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ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров канализационных стоков

Артём МАРУСИЧ

30 марта 2018, 22:09 |  Общество

На закрытой встрече с экологами 30 марта ГКП «Костанай Су» частично признало вину в разливе канализационных стоков. Напомним, что представители предприятия сначала признали факт разлива, а затем категорически отвергли все подозрения в свой адрес.

3-го марта «НГ» писала о подтоплении дачных участков садоводческого общества «Мичуринец» в Костанае канализационными стоками. В тот день местные жители рассказали нам, что прибывающую воду заметили еще ночью, а уже к утру участки и дорога, ведущая к ним, была затоплена парящей водой со специфическим запахом. По словам редседателя СО «Мичуринец» Александра ДЗЮБЫ, справиться с прибывающей водой помогла выделенная техника «Костанай Су», которая смогла пробить торосы и отвести воду от участков.

- Сегодня, 30-го марта, на закрытой встрече с представителями департамента экологии представители ГКП «Костанай Су» частично признали вину и разлив канализационных стоков, который произошёл 3-го марта с аварийного накопителя – сообщила "НГ" по телефону пресс-секретарь ГКП «Костанай Су» Майя АКБАСОВА.

Государственный экологический инспектор Сергей МУКАШЕВ подробнее рассказал о результатах проверки и о сегодняшней встрече.

- Сегодня у нас было руководство «Костанай Су». В ходе нашей проверки мы установили, что там (на аварийном накопителе, возле канализационной насосной станции №2-"НГ") находилась труба закопанная под снегом. Она представляет собой сифон, проходящий сквозь дамбу, который позволяет проникать стокам наружу при наполнении котлована. Документов на эту трубу нам не представили и признали, что она там находится незаконно. Признали, что был сброс. Мы запросили объем, там было 2 419 кубических метров (2 419 000 литров).

По словам Мукашева предприятию предъявили штраф за несообщение - 25 МРП, "плюс ущерб, причиненный окружающей среде и штраф в размере ущерба - там выйдет у них около 700 000 тенге".

- Так же мы выдали предписание, согласно которому "Костанай су" обязаны устранить нарушение – демонтировать трубы, разработать план действий при аварийной ситуации и направить его нам на согласование. - уточнил Мукашев. - А вот пробы, которые мы отобрали 13 марта, ничего не показывают – обычная родниковая вода.

Заметим от себя, что к моменту проверки со дня аварии прошло 10 дней. За это время в Костанае шел снег, да и родники действительно вели себя активно.

Что касается суммы штрафа за несоообщение водниками об аварии (25 МРП) - для сравнения: штраф за выброшенный окурок, составляет 10 МРП.

Кубический метр  канализационных стоков, которые вывозит из септиков "Тазалык", к примеру, обходится законопослушным гражданам в  610 тенге. За признанный под давлением СМИ и экологического департамента слив канализации, «Костанай Су» придется заплатить примерно 289 тнг. за куб. 
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Комментарии к новости

Василий Евсеевич.
Re: ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров...




Отправлено: 30.03.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А аким города получается в стороне? За вранье "Костанай Су" не в ответе? У нас в городе есть аким или нет?

§ drakon
Re: ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13614
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
У нас в городе есть аким или нет?

Конечно есть.По ярмаркам, ходит,ценами интересуется.
С Праздником КОстанайцев поздравляет... :oops:
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шанхай уральская
Re: ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров...




Отправлено: 30.03.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кубический метр канализационных стоков, которые вывозит из септиков "Тазалык", к примеру, обходится законопослушным гражданам в 610 тенге. За признанный под давлением СМИ и экологического департамента слив канализации, «Костанай Су» придется заплатить примерно 289 тнг. за куб.

Сами себя наказывать не будем из положенных полтора ляма заплатим семьсот тысь.

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