ГКП «Костанай Су» 3 марта слило более 2 млн литров канализационных стоков

На закрытой встрече с экологами 30 марта ГКП «Костанай Су» частично признало вину в разливе канализационных стоков. Напомним, что представители предприятия сначала признали факт разлива, а затем категорически отвергли все подозрения в свой адрес.

3-го марта «НГ» писала о подтоплении дачных участков садоводческого общества «Мичуринец» в Костанае канализационными стоками. В тот день местные жители рассказали нам, что прибывающую воду заметили еще ночью, а уже к утру участки и дорога, ведущая к ним, была затоплена парящей водой со специфическим запахом. По словам редседателя СО «Мичуринец» Александра ДЗЮБЫ, справиться с прибывающей водой помогла выделенная техника «Костанай Су», которая смогла пробить торосы и отвести воду от участков.

- Сегодня, 30-го марта, на закрытой встрече с представителями департамента экологии представители ГКП «Костанай Су» частично признали вину и разлив канализационных стоков, который произошёл 3-го марта с аварийного накопителя – сообщила "НГ" по телефону пресс-секретарь ГКП «Костанай Су» Майя АКБАСОВА.

Государственный экологический инспектор Сергей МУКАШЕВ подробнее рассказал о результатах проверки и о сегодняшней встрече.

- Сегодня у нас было руководство «Костанай Су». В ходе нашей проверки мы установили, что там (на аварийном накопителе, возле канализационной насосной станции №2-"НГ") находилась труба закопанная под снегом. Она представляет собой сифон, проходящий сквозь дамбу, который позволяет проникать стокам наружу при наполнении котлована. Документов на эту трубу нам не представили и признали, что она там находится незаконно. Признали, что был сброс. Мы запросили объем, там было 2 419 кубических метров (2 419 000 литров).

По словам Мукашева предприятию предъявили штраф за несообщение - 25 МРП, "плюс ущерб, причиненный окружающей среде и штраф в размере ущерба - там выйдет у них около 700 000 тенге".

- Так же мы выдали предписание, согласно которому "Костанай су" обязаны устранить нарушение – демонтировать трубы, разработать план действий при аварийной ситуации и направить его нам на согласование. - уточнил Мукашев. - А вот пробы, которые мы отобрали 13 марта, ничего не показывают – обычная родниковая вода.

Заметим от себя, что к моменту проверки со дня аварии прошло 10 дней. За это время в Костанае шел снег, да и родники действительно вели себя активно.

Что касается суммы штрафа за несоообщение водниками об аварии (25 МРП) - для сравнения: штраф за выброшенный окурок, составляет 10 МРП.

Кубический метр канализационных стоков, которые вывозит из септиков "Тазалык", к примеру, обходится законопослушным гражданам в 610 тенге. За признанный под давлением СМИ и экологического департамента слив канализации, «Костанай Су» придется заплатить примерно 289 тнг. за куб.