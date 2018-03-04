В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками

Сегодня, 3-го марта, садоводческое общество «Мичуринец» затопило канализационными нечистотами. Как сообщает председатель общества, это не первая авария на канализационной насосной станции (КНС), которая привела к подтоплению дачных участков.

У их владельцев появились собственные фекальные катки, а так же общественный каток на конечной остановке 7-го маршрута. Сброс нечистот, судя по всему, произошел с КНС в мкрн "Наурыз".

Как рассказал нам владелец участка на ул. Притобольской, 29, Иван Иванович ДИМОВ, который постоянно живет на даче, канализационные стоки зашли на его участок глубокой ночью.

- Примерно в три часа ночи мы заметили, что начала прибывать вода, уже к утру на дачных участках стали образовываться огромные лужи со специфическим запахом. Мы с сыном пытались отвести воду с нашей улицы, пробивая лопатами снег. Часам к девяти приехал председатель нашего общества, вместе с ним мы обратились в горводоканал. Через час приехала машина водоканала, оценила обстановку и уехала. Тогда мы поехали на КНС, где работала их техника, и договорились о помощи погрузчика. Погрузчик смог пробить торосы и отвести часть канализационных стоков с дачных участков и улиц. Затопило 4 улицы, в общей сложности 40-50 участков. Что будет с фундаментом, со стенами - время покажет.

Видео в редакцию прислал наш читатель

Мы побывали в "Мичуринце" между 15 и 16 часами. На дачах по-прежнему текли пахучие ручьи. На улице Притобольской в районе 60-ых участков нет места, куда можно ступить без резиновых сапог.

Председатель СО «Мичуринец» Александр ДЗЮБА прокомментировал "НГ" ситуацию по телефону:

- О подтоплении дач я узнал утром, а о том, что у ГКП «Костанай СУ» авария и они работают на КНС по Маяковского – еще вчера. Это уже не первый случай подтопления наших дач, 4-5 лет назад весной уже был аварийный сброс, тогда подтопило 6-7 участков. На этот раз - значительно больше, но точное количество участков еще не считали. Сегодня мы сами поехали на КНС, нашли главного по участку и попросили дать нам технику для борьбы с канализационными стоками. Об ущербе говорить рано, это весной будет видно, а ущерб, нанесенный экологии, вообще сложно оценить. Ведь все это стекает в родник из которого пьют люди, а из него в Тобол.