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Алиса
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04.03.18 00:12
07Litra
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
Учунбечище: где кнопка "лайк" да нету такой кнопки... "несмешно",она называетца... еслиб была пришлось бы ею всю верикаль власти крестить,так как Страну Нашу сделали одним...
03.03.18 23:54
гость
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Здоров , ты дружище :lol: поесть , я бы с тобой не рискнул за стол сесть ;-) . Кетчуп то , зачем ? сурпу с уксусом и перцем замешал и всё . :lol: :lol: :lol:
03.03.18 23:48
Alĺ
ДТП на Карбышева в Костанае
С какой Сибирской??что за ерунду пишите???не зная сути...он что боком ехал по вашему??человек ехал по Карбышева спокойно по главной!!кого он должен был пропустить???полностью вина водительНИЦЫ...
03.03.18 23:46
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В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками

Артем МАРУСИЧ

3 марта 2018, 18:36 |  Происшествия

Сегодня, 3-го марта, садоводческое общество «Мичуринец» затопило канализационными нечистотами. Как сообщает председатель общества, это не первая авария на канализационной насосной станции (КНС), которая привела к подтоплению дачных участков.

У их владельцев появились собственные фекальные катки, а так же общественный каток на конечной остановке 7-го маршрута. Сброс нечистот, судя по всему, произошел с КНС в мкрн "Наурыз".

Как рассказал нам владелец участка на ул. Притобольской, 29, Иван Иванович ДИМОВ, который постоянно живет на даче,  канализационные стоки зашли на его участок глубокой ночью.

- Примерно в три часа ночи мы заметили, что начала прибывать вода, уже к утру на дачных участках стали образовываться огромные лужи со специфическим запахом. Мы с сыном пытались отвести воду с нашей улицы, пробивая лопатами снег. Часам к девяти приехал председатель нашего общества, вместе с ним мы обратились в горводоканал. Через час приехала машина водоканала, оценила обстановку и уехала. Тогда мы поехали на КНС, где работала их техника, и договорились о помощи погрузчика. Погрузчик смог пробить торосы и отвести часть канализационных стоков с дачных участков и улиц. Затопило 4 улицы, в общей сложности 40-50 участков. Что будет с фундаментом, со стенами - время покажет.

Видео в редакцию прислал наш читатель

Мы побывали в "Мичуринце" между 15 и 16 часами. На дачах по-прежнему текли пахучие ручьи. На улице Притобольской в районе 60-ых участков нет места, куда можно ступить без резиновых сапог.

Председатель СО «Мичуринец» Александр ДЗЮБА прокомментировал "НГ" ситуацию по телефону:

- О подтоплении дач я узнал утром, а о том, что у ГКП «Костанай СУ» авария и они работают на КНС по Маяковского – еще вчера. Это уже не первый случай подтопления наших дач, 4-5 лет назад весной уже был аварийный сброс, тогда подтопило 6-7 участков. На этот раз - значительно больше, но точное количество участков еще не считали. Сегодня мы сами поехали на КНС, нашли главного по участку и попросили дать нам технику для борьбы с канализационными стоками. Об ущербе говорить рано, это весной будет видно, а ущерб, нанесенный экологии, вообще сложно оценить. Ведь все это стекает в родник из которого пьют люди, а из него в Тобол.
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Комментарии к новости
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Читатель 1
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако....подкинули "удобрений", а их ведь не просили

уйгур
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь попрет...укроп и петрушка... к майским праздникам, будет большой выбор зелени для праздничного стола....сарказм конечно...но кто то ведь должен отвечать, за подобные ситуации...где МЧС...где Экологи и прочие компетентные органы??? за семочки и окурок, полиция штрафует...а это факт...так и забудется??? или КН проследит за результатом событий, и мы узнаем правду :-x

§ Серый волк
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9446
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.03.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Однако....подкинули "удобрений", а их ведь не просили

Вы предполагаете, что акиматские упыри, которые давно не в состоянии содержать городские коммуникации, доплату с дачников по весне потребуют за удобрение? :lol:

А в Тобол там напрямую. Без всяческих родников. Кто в городе родился и вырос, а не понаприехавше акиматить - прекрасно знают свой город.
Если весной это хорошо не промоет, то уйдет на дно и задержится в камышах за Парком акиматского бескультурья имени отдыха. И летом будет доставлять продукты разложения местным рыбам и отдыхающим на городском пляже.
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Народный контроль
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ведь все это стекает в родник из которого пьют люди, а из него в Тобол.
Бесплатное лечение уринотерапией! Урина считается сильным средством для лечения тяжелых болезней, особенно печени.Цитата:
Вы предполагаете, что акиматские упыри,
Ты там своих упырей в Москве оскорбляй! Там у тебя со своими упырями работы непочатый край!

Против Всех!!!
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно срочно "Мичуринец" переименовать)

Хохол
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ты там своих упырей в Москве оскорбляй! Там у тебя со своими упырями работы непочатый край!

Нельзя ему там своих оскорблять . ФСБ не дремлет и сразу впаяет какую нибудь статью . Ведь там даже за простой перепост из интернета , люди получают реальные сроки . Поэтому он здесь пар и спускает , изначально зная что ему за это здесь ни чего не будет .

§ yudjin
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.03.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Бесплатное лечение уринотерапией! Урина считается сильным средством для лечения тяжелых болезней, особенно печени.

ну ты это танюшка вчкушка мужу своему подливай вместо компота...а то как почитаешь отзывы о вашей коммунальной конторке, то там точно с печенью проблемы.
А тебе она тоже видимо в голову вдарит...не может нормальная женщина быть такой ... шлёпнутой.
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§ Серый волк
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9446
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.03.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Бесплатное лечение уринотерапией! Урина считается сильным средством

А таблэтки от ономастии на этот год ещё по бюджету не закупили? :lol:

Если экспериментальная стадия исследования пройдет без вас - обыдно будет.
Переселяйтсь вместе со всем акиматом в Мичуринец! Там же как оказалось на дачах живут люди!
И название соответствующее! Великого биолога с мировым именем!
Если совершите в результате эксперимента новое открытие в биологии в соавторстве с акиматом, сможете переименовать Мичуринец в имени себя. :lol: :lol:
Думаю маслихат вам единогласно с акиматом помогут, начните прямо сейчас, а то опередят:

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30028&start=15#comment_1
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мимоехалЪ
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ведь там даже за простой перепост из интернета , люди получают реальные сроки

В Америке вообще за это смертная казнь положена и правильно. Потому что много демократии.
Цитата:
Хохол:
ФСБ не дремлет и сразу впаяет какую нибудь статью

А можно по подробней, как ФСБ может впаять статью?
.................
ну и мимоходом, праздник то какой...
.....При получении взятки в 22 млн тенге задержаны сотрудники столичного департамента юстиции ...
и ведь каждый день такие новости...а тут какая то канализация..

§ elektron
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау целая упряжка борзых набежала на одного серого волка. Значит задело :lol:
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
акиматские упыри,

Цитата:
Народный контроль:
Ты там своих упырей в Москве оскорбляй!

Цитата:
Хохол:
Нельзя ему там своих оскорблять

ну т.е. вы,оба-двоя,согласны што как в москве,так и в кОстанае,в акиматах сидят УПЫРИ? но оскорблять их ни-з-з-зя! :lol: а эт... конкретна,где были брошены-та слова оскорбления?... как они звучали? :-(
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вау целая упряжка борзых набежала на одного серого волка. Значит задело

а вот прикинь,вместо того штобы комменты облаивать они делом бы занялись,на основе собственных знаний... :lol: Цитата:
Народный контроль:
Бесплатное лечение уринотерапией! Урина считается сильным средством для лечения тяжелых болезней,

ну типа уриноконцентрат бы начали создавать или открыли бы праксис,для лечения тяжелобольных на ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ печонку... :lol:
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
или... так как уриновыый состав сильно разбавлен бытовыми стоками и не принесёт особого лечебного эффекта,заменить уринотерапию на дерьмоедство в сочетании с дерьмогрязью... лечит не только ВЫШЕозначенную печёнку,но и туловище полностью... не оставляя идеологическим глистам места даже в голове...
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§ amduscias
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6228
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 03.03.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дачников не заставят платить Костанай Су за доставку органических удобрений?
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
А дачников не заставят платить Костанай Су за доставку органических удобрений?

да не-е-е... скорее всего подадут ЭТО как добровольную акцию Костанайсу,в свете решений партии,правительства,мимсельхоза и лично Н.А.Назарбаева.... 550-летия государственности,25-летия независимости и пр.анау-мынау....
:lol:
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