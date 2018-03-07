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Подтопление садоводческого общества фекальными водами прокомментировали в акимате Костаная и ГКП "Костанай-Су"

Артем МАРУСИЧ

7 марта 2018, 13:56 |  Государство

Садоводческое общество «Мичуринец» подтопило канализационными стоками 3 марта, а 5 марта мы получили первые комментарии по этому поводу

Сегодня, 7-го марта, пресс служба акимата Костаная заверила, что власти контролируют данную ситуацию.

- Отдел ЖКХ в курсе произошедшего, авария по улице Маяковского устранена, - сообщила пресс-служба.

На этот раз удалось получить более развернутый комментарий от представителей водоканала.

- Произошёл порыв канализации на напорном коллекторе по Маяковского, - пояснил главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий ПАНАЁТОВ. - Конкретно этот участок не меняли с момента установки. Из-за сложности аварии потребовалось много времени, был большой объем воды, аварийный резервуар переполнился и произошёл разлив. Что касается предотвращения подобных случаев - в этом году уже заложены деньги на новый коллектор, новые трубы. Ну а по поводу борьбы с последствиями – что можно предпринять? Можно будет обсудить с председателем СО «Мичуринец».

В попытке разобраться, какие меры необходимо предпринимать в подобных случаях, "НГ" повторно обратилась в департамент экологии по Костанайской области.

- Согласно ст. 199 Экологического кодекса, ГКП "Костанай Су", должны были уведомить нас в течение двух часов с момента сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. Такого уведомления нам не поступало. По всей видимости, Экологический кодекс был нарушен, - сообщил государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей МУКАШЕВ - Как мы уже комментировали ранее, самостоятельно инициировать проверки без заявления или уведомления мы не имеем права.

Видео в редакцию прислал наш читатель

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости

§ yeti91
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 07.03.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они когда меняли на маяковского привезли на замену кусок старой ржавой трубы
Профайл

декаданс
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..а че комментировать то после аварии?комментировать нужно было раньше...до аварии..что в связи с изношенностью труб в этом месте может произойти авария....)))))))))))

тоже патриот
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по всему, экологический департамент можно смело закрывать. Смысл от специалистов, которые живут строго по инструкции? Проедают зарплаты и ждут каких то заявлений. Ну как так? произошла экологическая катастрофа, куча городского дерьма ушла в главную реку региона, а они ждут обращений граждан.

Бывалый
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Они когда меняли на маяковского привезли на замену кусок старой ржавой трубы

И?
КМК чо было в наличии, то и привезли.
Аварию устранили.
Все нормально.

Или ты считаешь что если нет нормальной, новой трубы, то и нефиг было ликвидировать аварию? Нехай бы текло?

Бывалый
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
А мне вот интересно: а от кого было заявление по боровским котельным? ))))

Татьяна
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная система. А если, простите, дерьмо течёт в реку, не затрагивая имущество потенциальных подателей заявлений, департамент экологии будет молча наблюдать? Или рыба должна коллективное заявление подать?

гость
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец департамент, зачем еще один по сбору статистики, а если в случае катаклизма люди полягут и сообщать будет уже некому.

!
Re: Подтопление садоводческого общества фекальными водами...




Отправлено: 07.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот департамент только штрафовать умеет.

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