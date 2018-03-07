Подтопление садоводческого общества фекальными водами прокомментировали в акимате Костаная и ГКП "Костанай-Су"

Садоводческое общество «Мичуринец» подтопило канализационными стоками 3 марта, а 5 марта мы получили первые комментарии по этому поводу.

Сегодня, 7-го марта, пресс служба акимата Костаная заверила, что власти контролируют данную ситуацию.

- Отдел ЖКХ в курсе произошедшего, авария по улице Маяковского устранена, - сообщила пресс-служба.

На этот раз удалось получить более развернутый комментарий от представителей водоканала.

- Произошёл порыв канализации на напорном коллекторе по Маяковского, - пояснил главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий ПАНАЁТОВ. - Конкретно этот участок не меняли с момента установки. Из-за сложности аварии потребовалось много времени, был большой объем воды, аварийный резервуар переполнился и произошёл разлив. Что касается предотвращения подобных случаев - в этом году уже заложены деньги на новый коллектор, новые трубы. Ну а по поводу борьбы с последствиями – что можно предпринять? Можно будет обсудить с председателем СО «Мичуринец».

В попытке разобраться, какие меры необходимо предпринимать в подобных случаях, "НГ" повторно обратилась в департамент экологии по Костанайской области.

- Согласно ст. 199 Экологического кодекса, ГКП "Костанай Су", должны были уведомить нас в течение двух часов с момента сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. Такого уведомления нам не поступало. По всей видимости, Экологический кодекс был нарушен, - сообщил государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей МУКАШЕВ - Как мы уже комментировали ранее, самостоятельно инициировать проверки без заявления или уведомления мы не имеем права.

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Фото из архива "НГ"