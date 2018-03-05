Быстрее не бывает

Форум
Хохол
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Все просто: . 30 % работоспособного населения Украины, зарабатывают на существование за приделами своей страны. Ну правильно , страна без газа и нефти , был уголь и тот забрали , ведёт войну и...
05.03.18 17:20
Народный контроль
«Девчонки, нельзя!» Головкин отказался оставлять автограф на флаге Казахстана
Алехандро: Все мы патриоты ,когда живем в другой стране. Кстати,Гена владеет казахским языком в совершенстве! Поэтому и патриот Казахстана с большой буквы!
05.03.18 17:19
Victor Yang
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
Бывалый: Это одинаковые понятия. И там и там суть - вера. Слова однокоренные, но суть разная.
05.03.18 17:09
Эдуард Суровый
Стихи мои ... и хорошие
Ярмарки краски (Э. Суровый) В Костанай приходит осень, Время считать цыплят, Кто-то сверху строго спросит: "Что там акимат?" Не успели с магистралью, в лужу свален асфальт Но устроим...
05.03.18 16:58
Zanoza
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
Бывалый: Это одинаковые понятия. И там и там суть - вера. НЕТ!! НЕТ!!! и ещё раз НЕТ. ;-) :lol: :-P
05.03.18 16:53
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками

Артем МАРУСИЧ

5 марта 2018, 16:07 |  Общество

Как ранее писала "НГ", несколько десятков дачных участков СО "Мичуринец" в Костанае 3 марта оказались залиты фекальными водами. Предполагаемая причина - авария на канализационно-насосной станции в мкрн "Наурыз". Однако официальной реакции от предприятия, обслуживающего объект, в тот день нам добиться не удалось.

Сегодня, 5 марта мы, наконец, получили скупой комментарий о случившемся.

- Создана рабочая группа, она выясняет откуда пришла вода, - сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай Су" Майя АКБАСОВА - На данный момент большего сказать мы не можем, более подробный комментарий будет по окончанию проверки.

Между тем на ул. Маяковского продолжаются ремонтные работы на "потекшем" коллекторе.

Мы побывали на месте, где не первый день работает аварийная "Костанай Су", как раз в то время когда извлекли часть "забитой" канализационной трубы.

Учитывая экологическую опасность сложившейся ситуации, поскольку весной замерзшие стоки неминуемо уйдут в Тобол, "НГ" связалась с департаментом по экологии. Руководитель отдела государственного экологического контроля Талгат САБИЕВ сообщил "НГ", что проверка по поводу происшествия будет проводиться только, если  в департамент поступит жалоба  от граждан.

- Пока что обращения к нам по этому поводу не поступали, - заявил Сабиев. - В случае обращения проверяются факты, берутся пробы. По результатам проверки составляется акт. Далее при необходимости выносятся предписания, применяется административное законодательство - штрафы, возмещение ущерба. Сообщить о подобных случая можно по адресу ул. Гоголя, д.75 либо по электронной почте oblecol@mail.ru , к письму можно прикрепить фотографии.

Логично предположить, что таков порядок  проверки по поводу ущерба, нанесенного владельцам садовых участков. Им, видимо, действительно, стоит обратиться в департамент с официальными заявлениями. Но навряд ли государственной организации нужны особые заявления, чтобы озаботиться загрязнением реки. Мы продолжим поиски служб, которые обязаны заниматься сложившейся ситуацией.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.03.18 14:29 В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома
05.03.18 12:58 Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента
05.03.18 11:09 ХК "Горняк" дважды проиграл "Номаду" в первых матчах серии плей-офф
05.03.18 08:53 В Казахстане с 1 июля заработают новые паспорта для автомобилей
04.03.18 20:29 МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
04.03.18 20:08 Международный день тенниса в Костанае отметили днем открытых дверей в Теннисном центре
04.03.18 16:57 Дубль Томасова за пять минут помог "Астане" разгромить "Кайрат" и выиграть Суперкубок РК по футболу
04.03.18 14:33 Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек
04.03.18 13:24 Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
04.03.18 11:31 Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование

Комментарии к новости

димон
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 16:22
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 16:37
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 2
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх