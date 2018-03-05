ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками
Артем МАРУСИЧ
Как ранее писала "НГ", несколько десятков дачных участков СО "Мичуринец" в Костанае 3 марта оказались залиты фекальными водами. Предполагаемая причина - авария на канализационно-насосной станции в мкрн "Наурыз". Однако официальной реакции от предприятия, обслуживающего объект, в тот день нам добиться не удалось.
Сегодня, 5 марта мы, наконец, получили скупой комментарий о случившемся.
- Создана рабочая группа, она выясняет откуда пришла вода, - сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай Су" Майя АКБАСОВА - На данный момент большего сказать мы не можем, более подробный комментарий будет по окончанию проверки.
Между тем на ул. Маяковского продолжаются ремонтные работы на "потекшем" коллекторе.
Мы побывали на месте, где не первый день работает аварийная "Костанай Су", как раз в то время когда извлекли часть "забитой" канализационной трубы.
Учитывая экологическую опасность сложившейся ситуации, поскольку весной замерзшие стоки неминуемо уйдут в Тобол, "НГ" связалась с департаментом по экологии. Руководитель отдела государственного экологического контроля Талгат САБИЕВ сообщил "НГ", что проверка по поводу происшествия будет проводиться только, если в департамент поступит жалоба от граждан.
- Пока что обращения к нам по этому поводу не поступали, - заявил Сабиев. - В случае обращения проверяются факты, берутся пробы. По результатам проверки составляется акт. Далее при необходимости выносятся предписания, применяется административное законодательство - штрафы, возмещение ущерба. Сообщить о подобных случая можно по адресу ул. Гоголя, д.75 либо по электронной почте oblecol@mail.ru , к письму можно прикрепить фотографии.
Логично предположить, что таков порядок проверки по поводу ущерба, нанесенного владельцам садовых участков. Им, видимо, действительно, стоит обратиться в департамент с официальными заявлениями. Но навряд ли государственной организации нужны особые заявления, чтобы озаботиться загрязнением реки. Мы продолжим поиски служб, которые обязаны заниматься сложившейся ситуацией.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 159
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Все просто: . 30 % работоспособного населения Украины, зарабатывают на существование за приделами своей страны. Ну правильно , страна без газа и нефти , был уголь и тот забрали , ведёт войну и...
Алехандро: Все мы патриоты ,когда живем в другой стране. Кстати,Гена владеет казахским языком в совершенстве! Поэтому и патриот Казахстана с большой буквы!
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
Бывалый: Это одинаковые понятия. И там и там суть - вера. Слова однокоренные, но суть разная.
Стихи мои ... и хорошие
Ярмарки краски (Э. Суровый) В Костанай приходит осень, Время считать цыплят, Кто-то сверху строго спросит: "Что там акимат?" Не успели с магистралью, в лужу свален асфальт Но устроим...
Бывалый: Это одинаковые понятия. И там и там суть - вера. НЕТ!! НЕТ!!! и ещё раз НЕТ. ;-) :lol: :-P