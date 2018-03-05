ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками

Как ранее писала "НГ", несколько десятков дачных участков СО "Мичуринец" в Костанае 3 марта оказались залиты фекальными водами. Предполагаемая причина - авария на канализационно-насосной станции в мкрн "Наурыз". Однако официальной реакции от предприятия, обслуживающего объект, в тот день нам добиться не удалось.

Сегодня, 5 марта мы, наконец, получили скупой комментарий о случившемся.



- Создана рабочая группа, она выясняет откуда пришла вода, - сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай Су" Майя АКБАСОВА - На данный момент большего сказать мы не можем, более подробный комментарий будет по окончанию проверки.

Между тем на ул. Маяковского продолжаются ремонтные работы на "потекшем" коллекторе.

Мы побывали на месте, где не первый день работает аварийная "Костанай Су", как раз в то время когда извлекли часть "забитой" канализационной трубы.

Учитывая экологическую опасность сложившейся ситуации, поскольку весной замерзшие стоки неминуемо уйдут в Тобол, "НГ" связалась с департаментом по экологии. Руководитель отдела государственного экологического контроля Талгат САБИЕВ сообщил "НГ", что проверка по поводу происшествия будет проводиться только, если в департамент поступит жалоба от граждан.

- Пока что обращения к нам по этому поводу не поступали, - заявил Сабиев. - В случае обращения проверяются факты, берутся пробы. По результатам проверки составляется акт. Далее при необходимости выносятся предписания, применяется административное законодательство - штрафы, возмещение ущерба. Сообщить о подобных случая можно по адресу ул. Гоголя, д.75 либо по электронной почте oblecol@mail.ru , к письму можно прикрепить фотографии.

Логично предположить, что таков порядок проверки по поводу ущерба, нанесенного владельцам садовых участков. Им, видимо, действительно, стоит обратиться в департамент с официальными заявлениями. Но навряд ли государственной организации нужны особые заявления, чтобы озаботиться загрязнением реки. Мы продолжим поиски служб, которые обязаны заниматься сложившейся ситуацией.