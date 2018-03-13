Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"

Сегодня, 13 марта, представители департамента экологии по Костанайской области посетили СО «Мичуринец», о подтоплении которого мы писали 3 марта. Экологи взяли пробы воды в нескольких местах, чтобы определить наличие в ней загрязнения.







- ГКП «Костанай Су» заявили, что сброса загрязняющих веществ в окружающую среду не произошло, поэтому они нас и не уведомили о происшествии. - заявил государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей МУКАШЕВ. - По их словам, в результате аварии канализационного коллектора на ул. Маяковского стоки временно направили в аварийный резервуар, а после её устранения вернули обратно в систему. На дачи вода могла прийти из родников, их тут много. Запах же мог идти от наполненного аварийного резервуара (расположен рядом с СО «Мичуринец» - «НГ), а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.

Как уже писала "НГ", владельцы участков в СО "Мичуринец" заявили, что их начало топить ночью. Вода с сильным запахом канализации продолжала течь примерно до 15 часов 3 марта. К этом времени на месте событий побывали корреспонденты "НГ". В воздухе продолжал держаться стойкий специфичный запах.

По словам председателя СО "Мичуринец" Александра ДЗЮБЫ, ГКП "Костанай Су" выделяли погрузчик, чтобы пробить лед и отвести воду от участков. Несколько десятков участков оказались в зоне подтопления.

"Костанай Су" вело ремонтные работы на коллекторе. Пресс-служба предприятия обещало прокомментировать ситуацию по результатам внутренней проверки. 7 марта главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий ПАНАЁТОВ сообщил "НГ" следующее:

- Произошёл порыв канализации на напорном коллекторе по Маяковского. Конкретно этот участок не меняли с момента установки. Из-за сложности аварии потребовалось много времени, был большой объем воды, аварийный резервуар переполнился и произошёл разлив.

Как заявил сегодня нам владелец дачи в подтопленной зоне Максим ДИМОВ, он лично не сомневается, что дачники пострадали от канализационных стоков:

- Я уверен, что это была канализация, я живу здесь 10 лет и знаю, где течет вода. Такого интенсивного излияния от родников - за 12 часов - я представить не могу. Над дачами стоял сильный пар и непередаваемая вонь. Родники так не пахнут.



По словам Сергея Мукашева, результаты анализа проб, взятых сегодня в зоне подтопления, будут готовы через 10 дней.