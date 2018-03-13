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Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"

13 марта 2018, 20:03 |  Общество

Сегодня, 13 марта, представители департамента экологии по Костанайской области посетили СО «Мичуринец», о подтоплении которого мы писали 3 марта. Экологи взяли пробы воды в нескольких местах, чтобы определить наличие в ней загрязнения.




- ГКП «Костанай Су» заявили, что сброса загрязняющих веществ в окружающую среду не произошло, поэтому они нас и не уведомили о происшествии. - заявил государственный экологический инспектор  департамента экологии Сергей МУКАШЕВ. - По их словам, в результате аварии  канализационного коллектора на ул. Маяковского стоки временно направили в аварийный резервуар, а после её устранения вернули обратно в систему. На дачи вода могла прийти из родников, их тут много. Запах же мог идти от наполненного аварийного резервуара (расположен рядом с СО «Мичуринец» - «НГ), а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.

Как уже писала "НГ", владельцы участков в СО "Мичуринец" заявили, что их начало топить ночью. Вода  с сильным запахом канализации продолжала течь примерно до 15 часов 3 марта. К этом времени на месте событий побывали корреспонденты "НГ". В воздухе продолжал держаться стойкий специфичный запах.

По словам председателя СО "Мичуринец" Александра ДЗЮБЫ, ГКП "Костанай Су" выделяли погрузчик, чтобы пробить  лед и отвести воду от участков.  Несколько десятков участков оказались в зоне подтопления.

"Костанай Су" вело ремонтные работы на коллекторе. Пресс-служба предприятия обещало прокомментировать ситуацию по результатам внутренней проверки. 7 марта главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий ПАНАЁТОВ сообщил "НГ" следующее:

- Произошёл порыв канализации на напорном коллекторе по Маяковского. Конкретно этот участок не меняли с момента установки. Из-за сложности аварии потребовалось много времени, был большой объем воды, аварийный резервуар переполнился и произошёл разлив.

Как заявил сегодня нам владелец дачи в подтопленной зоне Максим ДИМОВ, он  лично не сомневается, что дачники пострадали от канализационных стоков:

- Я уверен, что это была канализация, я живу здесь 10 лет и знаю, где течет вода. Такого интенсивного излияния от родников - за 12 часов - я представить не могу. Над дачами стоял сильный пар и непередаваемая вонь. Родники так не пахнут.

По словам Сергея Мукашева, результаты анализа проб, взятых сегодня в зоне подтопления,  будут готовы через 10 дней.
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Комментарии к новости

Онамастер- шмастер
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда..уж. Экологи приехали через 10 дней.
В последнее время в стране идет полный бардак.

Читатель 1
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А был ли мальчик?" ))) (ничего себе "роднички")))

капец капецкий
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
долго ли...коротко...шли..шли..и на конец пришли...все каблучища истоптали...пока дочапали.. :-x бедные...ребятки, какие пробы?? Вы где все это время были??? по факту нужно работать..а не поскриптум...значит за чехую от семочек..сразу в наручники...штраф...а тут...га..но рекой..и никого..где логика?? да все норм, ничего не найдут..потом еще ГКП "Костанай Су", иск подаст на мужика, что оклеветал, их доброе имя :-x

мимо ехал...на УАЗе
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- ГКП «Костанай Су» заявили, что сброса загрязняющих веществ в окружающую среду не произошло, поэтому они нас и не уведомили о происшествии. - По их словам, в результате аварии канализационного коллектора на ул. Маяковского стоки временно направили в аварийный резервуар, а после её устранения вернули обратно в систему. На дачи вода могла прийти из родников, их тут много. Запах же мог идти от наполненного аварийного резервуара (расположен рядом с СО «Мичуринец» а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.
ЖЕСТЬ!!! я им верю... :oops: так складно сочинили...хоть литературную премию вручай.. 8-) только кому...Костанай Су... или экологам ;-) людей уже что, вообще за баранов держат...сутки лило..и теперь листва и ржавое железо всему виной... :-o наказать...ОСЕНЬ все из за нее....

* yudjin
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5160
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.

русская народная поговорка на ум приходит... хоть с... плюй в глаза - всё божья роса!
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