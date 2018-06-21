Новая труба вместо аварийной, из которой в лог Абиль-сай стекала канализация, появится на следующей неделе - ГКП «Костанай-Су»
Татьяна НАЗАРУК
Чтобы начать работы по замене старой трубы, необходимо время для определенных подготовительных мероприятий. Об этом «НГ» сообщили в ГКП «Костанай-Су».
- Рядом находится мелькомбинат, нам нужно с ними согласовать эти работы, - отметила пресс-секретарь ГКП Майя АКБАСОВА. - Кроме того, наши сотрудники еще готовят место для проезда техники. Новую трубу установят к концу следующей недели.
Сегодня, 21 июня, корреспонденты «НГ» вновь выехали на место. Течи из трубы нет, все щели плотно завалены мешками с песком. Одновременно вместе с нами на проверку прибыли и сотрудники «Костанай-Су».
В лог уже привезли новую трубу. Деревья там вырубили, чтобы освободить пространство для работы.
Жалобу на сброс канализационных стоков местные жители уже написали. Как сообщил государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ, проверка по этому факту начнется в ближайшие дни.
- Дождемся ответа из прокуратуры и приступим, - прокомментировал он «НГ». - В принципе факт того, что это был сброс именно канализационных отходов, уже подтвержден. Через 10 дней будет готов анализ проб этих стоков, он станет дополнительным доказательством. Считать нанесенный экологии ущерб будем по всем ингредиентам, обнаруженным в этих стоках.
Живущие в частных домах на пересечении ул. Чехова - Фролова обратились в «НГ» 18 июня. Они заявили о том, что уже три года в логе Абиль-сай бежит канализация.
После нашей публикации ГКП «Костанай-Су» незамедлительно приняло меры.
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