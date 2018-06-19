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Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Анализы придется сдавать. Возможно даже положат в станционар, к инфекционникам. В этом может быть свой плюс. И Лиля, проявит милость и сердобольность, начнет тебя навещать .
19.06.18 17:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang: Йаб сказал, к чему привязать имя можно. Но лучше промолчу, целее буду. :lol:
19.06.18 17:43
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Я позвонил в 103 они сказали что б клеща тоже притащил. Я его найти не могу. Капец. Походу проблема. Будет. Если он был заразный. Получается мне придется пройти целый комплекс их
19.06.18 17:42
Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang: И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было. Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без...
19.06.18 17:41
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: А я и на ваше ироничное хамство, цинично улыбаюсь в ответ. И уж извините меня нижайще, теми же плюшками отвечаю.
19.06.18 17:39
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«Обращение от жителей поступило только 12 июня», - коммунальщики о сбросе канализации в лог

Татьяна НАЗАРУК

19 июня 2018, 13:21 |  ЖКХ

Сегодня, 19 июня, с самого утра, возле лога Абильсай, на пересечении ул. Фролова-Чехова, работают сотрудники ГКП «Костанай-Су». Статью о сбросе канализационных стоков в этот лог «НГ» опубликовала вчера, 18 июня.

Порыв временно устранили, теперь предприятие должно будет выделить из своих средств около 2-3 млн тенге на замену аварийной трубы. Как сообщил "НГ" главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЕТОВ, новую трубу установят в течение суток-полутора. Скорее всего, работы начнутся завтра.


Корреспонденты «НГ» снова выезжали к месту аварии. На этот раз - вместе с государственным экологическим инспектором Сергеем МУКАШЕВЫМ. По нашему обращению факт был зарегистрирован, теперь местным жителям нужно принести в департамент экологии жалобу в письменном виде, чтобы у ведомства был официальный повод для проверки.

- Если бы люди знали, что в таких случаях нужно обращаться сразу к нам, а не в «Костанай-Су», этой проблемы давно уже не было, - пояснил Мукашев. - Это говорит об экологической неграмотности. По требованиям Предпринимательского кодекса мы не имеем права выходить на проверку по собственной инициативе. Должно быть обращение либо государственных органов, либо жителей.

Он отметил, что ГКП «Костанай-Су» нарушило сразу две нормы: нанесло вред экологии и не сообщило в уполномоченный орган об аварийной ситуации. Теперь руководство ГКП должно посчитать, сколько отходов было сброшено в лог. Штраф будет вынесен по результатам проверки.

На месте специалисты департамента экологии взяли для исследования пробу этих сбросов. Результаты будут готовы через 10 дней.

В это же время сотрудники «Костанай-Су» подручными средствами заделывали прореху в трубе: сначала заткнули щель тканью, сверху уложили старый пуховик, все это накрыли мешками с песком.

Руководство ГКП «Костанай-Су» категорически не согласно с тем, что канализация в этом месте бежит три года. Как сообщил «НГ» Панаетов, после нашей публикации были проверены все записи в диспетчерской книге, в результате установлено, что первая жалоба по этому факту была зарегистрирована 12 июня.

- Я считаю, что это наиграно - создали такую ситуацию, чтобы вызвать СМИ, - прокомментировал он. - Утром мне доложили, что есть одна заявка по утечке канализационных стоков. Лог периодически подтапливает, под трубой вымывает грунт, она проседает, из-за этого произошла поломка.

Размер санкции по отношению к ГКП будет зависеть от даты поступления жалобы. На данный момент имеется только обращение к диспетчерскую службу 12 июня и выезд представителей департамента экологии 19 июня.

По словам Сергея Мукашева, если местные жители соберутся вместе и коллективно заявят о том, что действительно сброс происходит три года, при проверке зачтется именно этот срок.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: «Обращение от жителей поступило только 12 июня», -...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13148
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь как жЫтели с ними, так и они теперь с жЫтелями..
На сколько повысят цены интересно?
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§ таноми52
Re: «Обращение от жителей поступило только 12 июня», -...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.06.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Если бы люди знали, что в таких случаях нужно обращаться сразу к нам, а не в «Костанай-Су», этой проблемы давно уже не было, - пояснил Мукашев. - Это говорит об экологической неграмотности. По требованиям Предпринимательского кодекса мы не имеем права выходить на проверку по собственной инициативе. Должно быть обращение либо государственных органов, либо жителей".

Да, большинство жителей экологически неграмотно. Многие даже не знают, что у нас есть данный департамент. Может, департаменту почаще надо освещать в СМИ, чем он занимается, какие проблем в данное время у нас существуют, и не глобальные, а местные, и чем он может помочь жителям, а жители - ему?
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