«Обращение от жителей поступило только 12 июня», - коммунальщики о сбросе канализации в лог

Сегодня, 19 июня, с самого утра, возле лога Абильсай, на пересечении ул. Фролова-Чехова, работают сотрудники ГКП «Костанай-Су». Статью о сбросе канализационных стоков в этот лог «НГ» опубликовала вчера, 18 июня.

Порыв временно устранили, теперь предприятие должно будет выделить из своих средств около 2-3 млн тенге на замену аварийной трубы. Как сообщил "НГ" главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЕТОВ, новую трубу установят в течение суток-полутора. Скорее всего, работы начнутся завтра.





Корреспонденты «НГ» снова выезжали к месту аварии. На этот раз - вместе с государственным экологическим инспектором Сергеем МУКАШЕВЫМ. По нашему обращению факт был зарегистрирован, теперь местным жителям нужно принести в департамент экологии жалобу в письменном виде, чтобы у ведомства был официальный повод для проверки.

- Если бы люди знали, что в таких случаях нужно обращаться сразу к нам, а не в «Костанай-Су», этой проблемы давно уже не было, - пояснил Мукашев. - Это говорит об экологической неграмотности. По требованиям Предпринимательского кодекса мы не имеем права выходить на проверку по собственной инициативе. Должно быть обращение либо государственных органов, либо жителей.

Он отметил, что ГКП «Костанай-Су» нарушило сразу две нормы: нанесло вред экологии и не сообщило в уполномоченный орган об аварийной ситуации. Теперь руководство ГКП должно посчитать, сколько отходов было сброшено в лог. Штраф будет вынесен по результатам проверки.

На месте специалисты департамента экологии взяли для исследования пробу этих сбросов. Результаты будут готовы через 10 дней.

В это же время сотрудники «Костанай-Су» подручными средствами заделывали прореху в трубе: сначала заткнули щель тканью, сверху уложили старый пуховик, все это накрыли мешками с песком.

Руководство ГКП «Костанай-Су» категорически не согласно с тем, что канализация в этом месте бежит три года. Как сообщил «НГ» Панаетов, после нашей публикации были проверены все записи в диспетчерской книге, в результате установлено, что первая жалоба по этому факту была зарегистрирована 12 июня.

- Я считаю, что это наиграно - создали такую ситуацию, чтобы вызвать СМИ, - прокомментировал он. - Утром мне доложили, что есть одна заявка по утечке канализационных стоков. Лог периодически подтапливает, под трубой вымывает грунт, она проседает, из-за этого произошла поломка.

Размер санкции по отношению к ГКП будет зависеть от даты поступления жалобы. На данный момент имеется только обращение к диспетчерскую службу 12 июня и выезд представителей департамента экологии 19 июня.

По словам Сергея Мукашева, если местные жители соберутся вместе и коллективно заявят о том, что действительно сброс происходит три года, при проверке зачтется именно этот срок.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА