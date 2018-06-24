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≡ "Всё решает эпизод", - главный тренер "Тобола" о матче с "Актобе"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Всё решает эпизод", - главный тренер "Тобола" о матче с "Актобе"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наставники "Тобола" и "Актобе" прокомментировали матч этих команд, который прошел в субботу, 23 июня, на стадионе "Центральный" в Костанае, в рамках 15-го тура чемпионата РК по футболу. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
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§ pensioner
Re: "Всё решает эпизод", - главный тренер...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 24.06.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы. Что они вчера и доказали в матче со шведами и своим тренером. К сожалению Никитенко не тот тренер с которым можно выигрывать сложные матчи. Не продление контракта с Робертом Евдокимовым было ошибкой руководства команды Тобол.
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§ 112
Re: "Всё решает эпизод", - главный тренер...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13265
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все решает не эпизод, а тонкая и кропотливая работа всего коллектива на протяжении длительного времени, дающая результат за те 90 минут, что нужно отыграть..
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§ bgb
Re: "Всё решает эпизод", - главный тренер...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну не наша это игра - футбол!
даже сборная команда на уровне любительской, а сидят и рассуждают о высоких материях...
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