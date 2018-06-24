"Всё решает эпизод", - главный тренер "Тобола" о матче с "Актобе"

Наставники "Тобола" и "Актобе" прокомментировали матч этих команд, который прошел в субботу, 23 июня, на стадионе "Центральный" в Костанае, в рамках 15-го тура чемпионата РК по футболу. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

- Ну, мы ожидали сегодня такой сложной игры, можно сказать, даже схватки, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Актобе" Владимир МУХАНОВ. - Потому что история разворачивалась так, что какие бы места наши команды не занимали, это всегда дерби, всегда интересно зрителям, это – накал, это – бескомпромиссная борьба. Что, в принципе, мы сегодня и увидели. Нам сегодня удалось сыграть хорошую игру, она была сбалансирована между атакой и обороной, мы видели всё: и позиционные атаки, и контратаки в исполнении наших игроков. А также в общем-то и индивидуальное мастерство. Пиззелли я никак не отмечаю. То, как он сегодня сыграл, выше всяких похвал, но в этом ему сегодня помогала вся команда. Я очень благодарен ребятам.

- Никто не ожидал лёгкой игры, "Актобе" на подъёме последние игры, - отметил главный тренер "Тобола" Владимир НИКИТЕНКО. - Видно и исполнение, и качество игры, была напряжённая борьба со взаимными ошибками. И в конце концов первый гол пропустили со стандарта. Второй тайм начался с давления, с создания моментов, ну, конечно, здесь уже исполнительское мастерство Пиззелли перед штрафной видно - удар, всё поставлено. Уже пошли ва-банк, создали давление, забили ещё один гол, плюс 10 человек у нас оставалось на поле - удаление. Мы продолжали давление, но и отсутствие игрока сказалось.

- Владимир Андреевич с чем связана такая тенденция - проигрывать дома? - спросил корреспондент "НГ".

- Вы видите - дома надо высоко играть для того, чтобы решать вопросы атаки. У нас возникают вопросы в контратаке соперника. Сказалось меньшее количество игроков. На выезде… Но всё равно это не оправдание, мы должны играть качественно в обороне, мы пропускаем контратаки. Сейчас нет слабых команд, и "Акжайык" у "Астаны" выигрывал. В целом игра была равная. Решает физическое состояние, много факторов - где-то выиграли эпизод, где-то проиграли, всё решает эпизод.

- Отсутствие одного из самых результативных игроков "Тобола" Антона Шиндера влияет сейчас как-то на игру команды?

- Я думаю, что влияет. Он в пяти матчах забил 3 мяча, решающих мяча, такой тип игрока нам нужен, который может продавливать при территориальном преимуществе. Но у него есть определенный травматизм. Здесь тоже не так всё просто, не каждый приживается. Менталитет европейский - он всё равно давит, возможно, семейные проблемы повлияли. Но у него опция заканчивалась в июне, поэтому мы безболезненно это перенесли, Конечно, хотелось, чтобы он ещё играл, конечно, он бы мог помочь, у него есть такие качества.

Игра с принципиальным соперником была накалена до предела. Владимир Никитенко с первых минут встречи бегал вдоль кромки поля и подсказывал игрокам.

В первом тайме "Тобол" пропустил нереальный прострел со штрафной линии от Маркоса Пиззелли - 0:1. В итоге Пиззелли стал героем этого матча для гостей, исполнив хет-трик.

Во втором тайме стало действительно жарко, судья щедро раздавал жёлтые и красные карточки. Имела место и симуляция со стороны игроков Актобе, которую болельщики сопровождали речёвко: "Позовите ветеринара!"

Хочется отметить капитана "Тобола" Азата Нургалиева - как он только не падал, но тут же вставал и, прихрамывая, рвался в бой – это заслуживает уважения, особенно при тенденции выпрашивать штрафные удары путём симуляции.

Нургалиев стал автором дубля, выполнив два пенальти.

Появился на поле во втором тайме и символ костанайского футбола Нурбол Жумаскалиев. Его болельщики всегда встречают радушно и тепло: "Жумааа вперёд! Жума лучший!"

Джаба Канкава, как мог, спасал в отборах. Безусловно, на результате сказалось и удаление на 81-й минуте игрока "Тобола" Дмитрия Мирошниченко.

За игрой наблюдал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА