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§ NG.kz
Россия массово избавляется от американских гособлигаций
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия - не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай стремительно увеличивают свои золотые запасы.
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§ bgb
Re: Россия массово избавляется от американских гособлигаций
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автор статьи отмечает, что Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай в последнее время стремительно увеличивают свои золотые запасы, в то время как американский доллар как резервная валюта все больше теряет свою значимость, говорится в публикации. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31464

смешно читать!
все вместе взятые страны никак не могут повлиять на экономику сша даже при полном исчезновении доллара из оборота в их экономике!!!
банки рф активно предоставляют свои услуги за рубежом, скупают и продают ценные бумаги предприятий сша.
больше правды было бы, если написали, что правительство рф взяло курс на дедолларизацию внутренних экономических процессов.
золото так же не имеет постоянно растущей стоимости. просто один из видов залоговой стоимости денег....
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