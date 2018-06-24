Россия массово избавляется от американских гособлигаций

Центробанк России резко сократил вложения в казначейские бумаги США, в то же время наращивая собственные золотые запасы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на австрийскую Contra Magazin.

С марта по апрель этого года Россия урезала инвестиции в американские долговые расписки почти вдвое - с 96,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда долларов. При этом в мае, как и в апреле, страна пополнила свои запасы очередными 600 тысячами унций золота.

В рейтинге стран - держателей американских гособлигаций Россия опустилась с 16-й строчки на 22-ю. Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

По версии издания, со стороны Москвы это своего рода "предупредительный выстрел" в адрес Вашингтона, ведущего агрессивную политику в отношении России.

Автор статьи отмечает, что Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай в последнее время стремительно увеличивают свои золотые запасы, в то время как американский доллар как резервная валюта все больше теряет свою значимость, говорится в публикации.

Риск для США и мировой экономики в данном случае заключается в том, что эта тенденция может развиться еще сильнее, если торговые войны с Китаем, Россией, Евросоюзом и другими странами станут более интенсивными. Вероятнее всего, это приведет к ослаблению доллара, повышению пошлин и значительно более высокому уровню инфляции.

При таком раскладе для золота создается весьма крепкий и успешный сценарий, приводит слова австрийского журналиста ИноТВ. Сейчас все указывает на то, что государства, вкладывающие средства в покупку золота, окажутся на стороне победителей, заключает Contra Magazin.

Между тем, как пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски.

"У нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем десять лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют. Мы проводим политику, чтобы они надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические", -цитирует ее РИА Новости.

На вопрос депутатов, куда пошли доходы от продажи американских бумаг, Набиуллина напомнила, что золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить от внешних рисков экономику, рубль и обеспечить импорт, если их тратить на внутренние цели, этот смысл теряется.