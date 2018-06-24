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24.06.18 13:33
bgb
Россия массово избавляется от американских гособлигаций
Автор статьи отмечает, что Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан,...
24.06.18 13:22
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При чем тут новость на российском сайте про Белаз и Казахстан? Да, мы покупаем в последнее время Епошек.. Но не могу тут по статье скрестить то и это..
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Россия массово избавляется от американских гособлигаций

Tengrinews.kz

24 июня 2018, 11:34 |  Государство

Центробанк России резко сократил вложения в казначейские бумаги США, в то же время наращивая собственные золотые запасы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на австрийскую Contra Magazin.

С марта по апрель этого года Россия урезала инвестиции в американские долговые расписки почти вдвое - с 96,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда долларов. При этом в мае, как и в апреле, страна пополнила свои запасы очередными 600 тысячами унций золота.

В рейтинге стран - держателей американских гособлигаций Россия опустилась с 16-й строчки на 22-ю. Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

По версии издания, со стороны Москвы это своего рода "предупредительный выстрел" в адрес Вашингтона, ведущего агрессивную политику в отношении России.

Автор статьи отмечает, что Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай в последнее время стремительно увеличивают свои золотые запасы, в то время как американский доллар как резервная валюта все больше теряет свою значимость, говорится в публикации.

Риск для США и мировой экономики в данном случае заключается в том, что эта тенденция может развиться еще сильнее, если торговые войны с Китаем, Россией, Евросоюзом и другими странами станут более интенсивными. Вероятнее всего, это приведет к ослаблению доллара, повышению пошлин и значительно более высокому уровню инфляции.

При таком раскладе для золота создается весьма крепкий и успешный сценарий, приводит слова австрийского журналиста ИноТВ. Сейчас все указывает на то, что государства, вкладывающие средства в покупку золота, окажутся на стороне победителей, заключает Contra Magazin.

Между тем, как пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски.

"У нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем десять лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют. Мы проводим политику, чтобы они надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические", -цитирует ее РИА Новости.

На вопрос депутатов, куда пошли доходы от продажи американских бумаг, Набиуллина напомнила, что золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить от внешних рисков экономику, рубль и обеспечить импорт, если их тратить на внутренние цели, этот смысл теряется.
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§ bgb
Re: Россия массово избавляется от американских гособлигаций
bgb


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Сообщений: 3818
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автор статьи отмечает, что Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай в последнее время стремительно увеличивают свои золотые запасы, в то время как американский доллар как резервная валюта все больше теряет свою значимость, говорится в публикации. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31464

смешно читать!
все вместе взятые страны никак не могут повлиять на экономику сша даже при полном исчезновении доллара из оборота в их экономике!!!
банки рф активно предоставляют свои услуги за рубежом, скупают и продают ценные бумаги предприятий сша.
больше правды было бы, если написали, что правительство рф взяло курс на дедолларизацию внутренних экономических процессов.
золото так же не имеет постоянно растущей стоимости. просто один из видов залоговой стоимости денег....
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