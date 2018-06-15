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≡ Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 12 июня, пользователь сайта ng.kz Ксения прислала на редакционный WhatsApp "НГ" видеозапись, на которой видно, как двое мужчин закапывают что-то, завернутое в ткань, на старом мусульманском кладбище в районе «Лагуны».
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§ Seviriya
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 15:52
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь..

А ты ночью хорони! Никто подглядывать не будет. Мозгов вообще нет...
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§ 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13233
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ночью хорони

Ну вот, полное издевательство над похоронами..
О чем я и говорил..
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§ Sniper
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот, полное издевательство над похоронами..
О чем я и говорил..

издевательство хоронить на уже закрытом кладбище. Пройдет энное количество лет, положенных по закону. И земля снова вернется в землепользование. Вы, хотите что бы скелет родственника, попал в ковш экскаватора? 8-)
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§ 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13233
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Пройдет энное количество лет, положенных по закону.

У нас не было и нет никаких законов насчет похорон..
Век прожил как говорится ты, а ничего не нажил..
Ставится палка, земля со временем выравнивает маленький холм.
Всё.
Закон природы..
Мусолишь тут сам не знаешь что..
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§ elektron
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как минимум, не легальное захоронение и соответственно как минимум административное правонарушение (с учётом, что все остальные документу оформлены и это не попытка скрыть преступление)...
Кладбище закрытое, не без оснований, существуют санитарные, санитарно-эпидемиологические нормы и правила захоронения.
К примеру для того, что бы как минимум предотвратить распространение эпидемиологических заболеваний и далее...
И в большинстве стран срок захоронения(могилы) ограничен, может варьировать от 20-ти лет и более...

[Исправлено: elektron, 22.06.2018 - 13:01]
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§ Sniper
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой совет 112 ому.Не пей на вечер слабительного . И дрыстать не будешь.
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§ Victor Yang
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.06.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кладбище закрытое, не без оснований, существуют санитарные, санитарно-эпидемиологические нормы и правила захоронения.
К примеру для того, что бы как минимум предотвратить распространение эпидемиологических заболеваний и далее...

У нас нет нормативной базы пока - нет оснований наказывать.
Цитата:
elektron:
И в большинстве стран срок захоронения(могилы) ограничен, может варьировать от 20-ти лет и более...

Забыл добавить - после последнего захоронения.
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§ elektron
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Забыл добавить - после последнего захоронения.

Не Янгович, сама могила действует от 20-ти лет и более в зависимости от услуги, ну и оплаты соответственно. потом будет просто следующий там лежать. Цитата:
Victor Yang:
У нас нет нормативной базы пока - нет оснований наказывать.

Ну какие то санитарные нормы то должны быть? :-x
Хотябы от СССР остаться http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN160077Sanitarnyepra.html
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§ 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13233
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
более в зависимости от услуги, ну и оплаты соответственно. потом будет просто следующий там лежать. Цитата:

У вас там вообще интересно..
Год не проплатил за аренду, туда другого подкладывают..
Потом когда могила наполняется, "бесплатниками" должниками, Господи и такое бывает, их откапывают и кремируют, но опять же ложат туда платника..
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§ Victor Yang
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
сама могила действует от 20-ти лет и более в зависимости от услуги, ну и оплаты соответственно. потом будет просто следующий там лежать.

Ну я про такое не слышал, если честно.
Цитата:
elektron:
Ну какие то санитарные нормы то должны быть?
Хотябы от СССР остаться

Я что-то не нашёл.
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§ elektron
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну я про такое не слышал, если честно.

Ну так в Казахстане ещё не ввели, я про некоторые (возможно большинство стран...
Цитата:
112:
Год не проплатил за аренду, туда другого подкладывают..

Да не Марик, всё по человечески. 20-ть лет минимальная аренда просто (типа стандарта 25-ть лет), платится разом, до скольки максимум не в курсе. но как то так.
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§ elektron
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я что-то не нашёл.

я вот нашёл:
https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/zdravoohranenie/id-V050003491_/
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