Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"

Во вторник, 12 июня, пользователь сайта ng.kz Ксения прислала на редакционный WhatsApp "НГ" видеозапись, на которой видно, как двое мужчин закапывают что-то, завернутое в ткань, на старом мусульманском кладбище в районе «Лагуны».

Стоп-кадр из видео

Как сообщила 14 июня пресс-служба ДВД Костанайской области, установлено, что один из мужчин похоронил на кладбище своего мертворожденного ребёнка. Факт смерти ребёнка был подтверждён медиками.

Старое кладбище в центре Костаная уже давно является закрытым, захоронения на нем не проводятся.

- В Костанае только два официально действующих кладбища, - пояснил "НГ" директор ритуального агентства «Стикс» Данияр ЖУМАТОВ. - Первое - в районе аэропорта, там находится мусульманское кладбище рядом с православным. Второе - в районе посёлка Амангельды (Красный партизан), на 15 км рудненской трассы. Мы обслуживаем два кладбища: в районе аэропорта и православное в поселке Амангельды. В Российской Федерации есть закон о погребении, там незаконное захоронение является наказуемым, но в Казахстане такого нет. Я считаю, это не правильно, если каждый начнёт хоронить, где хочет. Что тогда получится? Бардак! Кладбище в районе «Лагуны» является закрытым уже более 15 лет. Вообще мы совершаем объезд по кладбищам, которые обслуживаем, записываем таблички или надгробия без номера регистрации, потом стараемся связаться с родственниками,чтобы они пришли к нам и зарегистрировались, получили регистрационный номер. Но регистрационный номер у нас можно получить только при наличии справки свидетельства о смерти.

Однако в отделе ЖКХ акимата Костаная нам пояснили, что старое мусульмнского кладбище считать закрытым нельзя.

- Данное кладбище не может считаться закрытым хотя бы потому, что оно регулярно посещается родственниками умерших, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Там регулярно, на постоянной основе проводятся субботники, люди ухаживают за могилами. На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Как же можно назвать его закрытым?

- То есть, получается, каждый может зайти и самовольно захоронить на этом кладбище?

- Земля для захоронения каждому гражданину РК предоставляется бесплатно, - ответил Тарасов. - Закона о погребении в Казахстане нет.