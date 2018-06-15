Во вторник, 12 июня, пользователь сайта ng.kz Ксения прислала на редакционный WhatsApp "НГ" видеозапись, на которой видно, как двое мужчин закапывают что-то, завернутое в ткань, на старом мусульманском кладбище в районе «Лагуны».
Стоп-кадр из видео
Как сообщила 14 июня пресс-служба ДВД Костанайской области, установлено, что один из мужчин похоронил на кладбище своего мертворожденного ребёнка. Факт смерти ребёнка был подтверждён медиками.
Старое кладбище в центре Костаная уже давно является закрытым, захоронения на нем не проводятся.
- В Костанае только два официально действующих кладбища, - пояснил "НГ" директор ритуального агентства «Стикс» Данияр ЖУМАТОВ. - Первое - в районе аэропорта, там находится мусульманское кладбище рядом с православным. Второе - в районе посёлка Амангельды (Красный партизан), на 15 км рудненской трассы. Мы обслуживаем два кладбища: в районе аэропорта и православное в поселке Амангельды. В Российской Федерации есть закон о погребении, там незаконное захоронение является наказуемым, но в Казахстане такого нет. Я считаю, это не правильно, если каждый начнёт хоронить, где хочет. Что тогда получится? Бардак! Кладбище в районе «Лагуны» является закрытым уже более 15 лет. Вообще мы совершаем объезд по кладбищам, которые обслуживаем, записываем таблички или надгробия без номера регистрации, потом стараемся связаться с родственниками,чтобы они пришли к нам и зарегистрировались, получили регистрационный номер. Но регистрационный номер у нас можно получить только при наличии справки свидетельства о смерти.
Однако в отделе ЖКХ акимата Костаная нам пояснили, что старое мусульмнского кладбище считать закрытым нельзя.
- Данное кладбище не может считаться закрытым хотя бы потому, что оно регулярно посещается родственниками умерших, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Там регулярно, на постоянной основе проводятся субботники, люди ухаживают за могилами. На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Как же можно назвать его закрытым?
- То есть, получается, каждый может зайти и самовольно захоронить на этом кладбище?
- Земля для захоронения каждому гражданину РК предоставляется бесплатно, - ответил Тарасов. - Закона о погребении в Казахстане нет.
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Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь.. И это не центр города,...
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Источник:www.ng.kz Что интересно городское кладбище которое возле аэропорта,на карте гугл никак не обозначено.Я им...
Моя Деревенька и её окрестности.
лучше- японско- русский. все таки это ближе.
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.