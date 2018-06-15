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Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь.. И это не центр города,...
15.06.18 15:37
Добринцофф
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Источник:www.ng.kz Что интересно городское кладбище которое возле аэропорта,на карте гугл никак не обозначено.Я им...
15.06.18 15:34
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
лучше- японско- русский. все таки это ближе.
15.06.18 15:31
Seviriya
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
15.06.18 15:30
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.
15.06.18 15:29
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Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"

Дмитрий ПЕТРЕНКО

15 июня 2018, 12:23 |  Происшествия

Во вторник, 12 июня, пользователь сайта ng.kz Ксения прислала на редакционный WhatsApp "НГ" видеозапись, на которой видно, как двое мужчин закапывают что-то, завернутое в ткань, на старом мусульманском кладбище в районе «Лагуны».

Стоп-кадр из видео

Как сообщила 14 июня пресс-служба ДВД Костанайской области, установлено, что один из мужчин похоронил на кладбище своего мертворожденного ребёнка. Факт смерти ребёнка был подтверждён медиками.

Старое кладбище в центре Костаная уже давно является закрытым, захоронения на нем не проводятся.

- В Костанае только два официально действующих кладбища, - пояснил "НГ" директор ритуального агентства «Стикс» Данияр ЖУМАТОВ. - Первое - в районе аэропорта, там находится мусульманское кладбище рядом с православным. Второе - в районе посёлка Амангельды (Красный партизан), на 15 км рудненской трассы. Мы обслуживаем два кладбища: в районе аэропорта и православное в поселке Амангельды. В Российской Федерации есть закон о погребении, там незаконное захоронение является наказуемым, но в Казахстане такого нет. Я считаю, это не правильно, если каждый начнёт хоронить, где хочет. Что тогда получится? Бардак! Кладбище в районе «Лагуны» является закрытым уже более 15 лет. Вообще мы совершаем объезд по кладбищам, которые обслуживаем, записываем таблички или надгробия без номера регистрации, потом стараемся связаться с родственниками,чтобы они пришли к нам и зарегистрировались, получили регистрационный номер. Но регистрационный номер у нас можно получить только при наличии справки свидетельства о смерти.

Однако в отделе ЖКХ акимата Костаная нам пояснили, что старое мусульмнского кладбище считать закрытым нельзя.

- Данное кладбище не может считаться закрытым хотя бы потому, что оно регулярно посещается родственниками умерших, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Там регулярно, на постоянной основе проводятся субботники, люди ухаживают за могилами. На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Как же можно назвать его закрытым?

- То есть, получается, каждый может зайти и самовольно захоронить на этом кладбище?

- Земля для захоронения каждому гражданину РК предоставляется бесплатно, - ответил Тарасов. - Закона о погребении в Казахстане нет.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По КТК показывали,в Петропавловске приезжие тоже закапали умершего родственника прям около забора на дачах! Люди весной пришли на участок и увидели могилу у забора..
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§ yudjin
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Данное кладбище не может считаться закрытым хотя бы потому, что оно регулярно посещается родственниками умерших, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.

Парк Победы - тоже кладбище, и могилы с памятниками там есть, и посещаются людьми, уход есть. Мож и там начать хоронить, а Тарасов?... особо "заслуженных" деятелей? и чтобы весёлый паровозик возил по кладбищу экскурсии родственников?
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§ alex_60
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Там регулярно, на постоянной основе проводятся субботники, люди ухаживают за могилами.///

свидетельства данного . фото.
за свои слова то нужно отвечать.
на регулярной основе. Вы там сами были хоть раз , руководитель?
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§ yudjin
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вы там сами были хоть раз , руководитель?

какие там субботники?.. да про пару раз весной на моей памяти...
там даже стену возвели, чтобы бурьян, который бывает даже горит, с проспекта не видно было...
зато с Алтынсарина показательно всё видно.
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* 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12988
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Люди совсем уже стыд потеряли, Охотниками за усопшими из себя возомнили..
Теперь и я буду кого то хоронить, и за мной следить со всех окон и смартофонов станут?
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§ Seviriya
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мож и там начать хоронить, а Тарасов?... особо "заслуженных" деятелей?

ага) для уважаемых людишек место всегда свободно
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§ alex_60
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.///

это место сейчас , А.Тарасов, когда в автобусе едешь,
для поднятия рук если что, кто как бы должен это делать и даже это
не всем приятно. кто едет рядом.
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* 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12988
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
и, чтобы бурьян, который бывает даже г

Мы мусульмане над чужими кладбищами не смеемся и не говорим как и что вам делать на своих..
У нас нельзя заходить на могилу и убираться там, жечь бурьян либо еще что то..
И хватит наши похороны мусолить..
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§ yudjin
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы мусульмане над чужими кладбищами не смеемся и не говорим как и что вам делать на своих..

а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как выразились в центре города....
а остальное всё отговорки твоей и коммунальщиков лени.
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§ Seviriya
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И хватит наши похороны мусолить..

дак ен правоверный же , не в курсах? вот и хочет чтобы голым в ковер
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§ Seviriya
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
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§ Добринцофф
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6086
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.06.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31348

Что интересно городское кладбище которое возле аэропорта,на карте гугл никак не обозначено.Я им даже написал как то, что это кладбище,но так никто и не обозначил.
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* 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12988
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как

Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь..
И это не центр города, где гуляют детишки и едят макдональсы все остальные..
Это просто кладбище..
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