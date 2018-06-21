bgb Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже #45





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Регистрация: 23.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:51 ларчик открывается просто: коммуникации!!!

действительно и прежний и современный генпланы имеют направление в сторону рудного. но тянуть коммуникации дорого! а стоить надо быстро и сейчас!

выход ранее был в "точечной" застройке, т.е. уплотнении размещения жилых домов с ликвидацией мест под автостоянки, придомовых территорий, включая детские площадки. уплотнили, как могли, вызвав негодование населения.

потом "светлые" головы догадались среди коттеджного комплекса начать возводить высотки!!! плюнув на архитектуру, но решая подешевле проблему ввода жилых квадратов.

затем очередь дошла до аэропорта. место было заведомо дрянное, но отчет по вводу главнее!

поэтому назревшая проблема подтопления, не имеющая пока финансирования, думаю, будет не единственной...

уже те, кто там приобрел жилье активно продают...