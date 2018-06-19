таноми52 Re: «Обращение от жителей поступило только 12 июня», -... #2





(Пользователи) Сообщений: 52

Регистрация: 08.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 15:01 Цитата:"Если бы люди знали, что в таких случаях нужно обращаться сразу к нам, а не в «Костанай-Су», этой проблемы давно уже не было, - пояснил Мукашев. - Это говорит об экологической неграмотности. По требованиям Предпринимательского кодекса мы не имеем права выходить на проверку по собственной инициативе. Должно быть обращение либо государственных органов, либо жителей".



Да, большинство жителей экологически неграмотно. Многие даже не знают, что у нас есть данный департамент. Может, департаменту почаще надо освещать в СМИ, чем он занимается, какие проблем в данное время у нас существуют, и не глобальные, а местные, и чем он может помочь жителям, а жители - ему?