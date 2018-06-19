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≡ «Обращение от жителей поступило только 12 июня», - коммунальщики о сбросе канализации в лог		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Обращение от жителей поступило только 12 июня», - коммунальщики о сбросе канализации в лог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размер санкции по отношению к ГКП "Костанай-Су" будет зависеть от даты поступления жалобы. На данный момент имеется только обращение к диспетчерскую службу 12 июня и выезд представителей департамента экологии 19 июня.
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§ 112
Re: «Обращение от жителей поступило только 12 июня», -...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13148
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь как жЫтели с ними, так и они теперь с жЫтелями..
На сколько повысят цены интересно?
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* таноми52
Re: «Обращение от жителей поступило только 12 июня», -...
таноми52


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Сообщений: 52
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.06.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Если бы люди знали, что в таких случаях нужно обращаться сразу к нам, а не в «Костанай-Су», этой проблемы давно уже не было, - пояснил Мукашев. - Это говорит об экологической неграмотности. По требованиям Предпринимательского кодекса мы не имеем права выходить на проверку по собственной инициативе. Должно быть обращение либо государственных органов, либо жителей".

Да, большинство жителей экологически неграмотно. Многие даже не знают, что у нас есть данный департамент. Может, департаменту почаще надо освещать в СМИ, чем он занимается, какие проблем в данное время у нас существуют, и не глобальные, а местные, и чем он может помочь жителям, а жители - ему?
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§ bgb
Re: «Обращение от жителей поступило только 12 июня», -...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3810
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.06.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь руководство ГКП должно посчитать, сколько отходов было сброшено в лог. Штраф будет вынесен по результатам проверки. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31389

кто-нибудь знает, из каких средств будет оплачен штраф и ущерб? догадались? вот то-то и оно!
поэтому штрафы в таких организациях следует налагать непосредственно на руководство, а не юридическое лицо, как это практикуется...
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