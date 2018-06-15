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§ NG.kz
От газа отключат несколько районов Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подачу газа в некоторых районах города прекратят на 3 дня. Как сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", это связано с профилактическими работами на газопроводах.
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* Затоболец
Re: От газа отключат несколько районов Костаная
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодцы оповещают, это не наш Затобольский Акимат
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