От газа отключат несколько районов Костаная

Подачу газа в некоторых районах города прекратят на 3 дня, с 19 по 22 июня. Как сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", это связано с профилактическими работами на газопроводах.





Фото myslo.ru

Без газа на эти дни останутся потребители:



мкрн. Наурыз;

ул. Маяковского, д.101;

ул. Маяковского, д.6Б, 6В;

ул. В.Интернационалистов, д.1/1;

ул. В.Интернационалистов, д.2/1;

в границах улиц: Абая-Быковского-Маяковского-Хакимжановой (район ГАИ, СХИ)

Вознобновление подачи газа планируется поэтапно, по мере завершения всех работ.

