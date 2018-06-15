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Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь.. И это не центр города,...
15.06.18 15:37
Добринцофф
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Источник:www.ng.kz Что интересно городское кладбище которое возле аэропорта,на карте гугл никак не обозначено.Я им...
15.06.18 15:34
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
лучше- японско- русский. все таки это ближе.
15.06.18 15:31
Seviriya
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
15.06.18 15:30
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.
15.06.18 15:29
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От газа отключат несколько районов Костаная

15 июня 2018, 10:32 |  ЖКХ

Подачу газа в некоторых районах города прекратят на 3 дня, с 19 по 22 июня. Как сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", это связано с профилактическими работами на газопроводах.


Фото myslo.ru

Без газа на эти дни останутся потребители:

  • мкрн. Наурыз;
  • ул. Маяковского, д.101;
  • ул. Маяковского, д.6Б, 6В;
  • ул. В.Интернационалистов, д.1/1;
  • ул. В.Интернационалистов, д.2/1;
  • в границах улиц: Абая-Быковского-Маяковского-Хакимжановой (район ГАИ, СХИ)

Вознобновление подачи газа планируется поэтапно, по мере завершения всех работ.
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§ Затоболец
Re: От газа отключат несколько районов Костаная
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодцы оповещают, это не наш Затобольский Акимат
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