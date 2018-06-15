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От газа отключат несколько районов Костаная
15 июня 2018, 10:32 | ЖКХ
Подачу газа в некоторых районах города прекратят на 3 дня, с 19 по 22 июня. Как сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", это связано с профилактическими работами на газопроводах.
Фото myslo.ru
Без газа на эти дни останутся потребители:
- мкрн. Наурыз;
- ул. Маяковского, д.101;
- ул. Маяковского, д.6Б, 6В;
- ул. В.Интернационалистов, д.1/1;
- ул. В.Интернационалистов, д.2/1;
- в границах улиц: Абая-Быковского-Маяковского-Хакимжановой (район ГАИ, СХИ)
Вознобновление подачи газа планируется поэтапно, по мере завершения всех работ.
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лучше- японско- русский. все таки это ближе.
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yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.