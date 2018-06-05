/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя фитнес-инструктором, задержан в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя фитнес-инструктором, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32795
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Костаная подозревается в том, что он представлялся фитнес-инструктором и брал со своих клиентов деньги в долг под расписку, либо просил их оформлять на себя кредиты под открытие спортивного клуба.
Читать новость

§ Seviriya
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клевал карась отлично по весне :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2355
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.06.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вор на доверии
Профайл

§ CrazyBeaver
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 05.06.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так с ним, даже на каком-то местном канале, показывали физкультуру)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 1
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх