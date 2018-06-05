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Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя фитнес-инструктором, задержан в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 июня 2018, 17:15 |  Криминал

Житель Костаная подозревается в том, что он представлялся фитнес-инструктором и брал со своих клиентов деньги в долг под расписку, либо просил их оформлять на себя кредиты под открытие спортивного клуба. Сегодня, 5 июня, он был задержан полицией.

Иллюстративное фото

На самом деле молодой человек нигде не работал, но фитнес-подготовка у него была.

- Судом принята мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщила «НГ» пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - В отношении него в полицию было подано 8 заявлений от обманутых костанайев. Сумма занятых денег достигла почти 20 млн тенге.

Ранее в полицию поступили заявления от потерпевших, фитнес-инструктор «кинул» на 6 млн тенге. Потом количество заявлений увеличилось, как и сумма ущерба.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).
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Комментарии к новости
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§ Seviriya
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клевал карась отлично по весне :lol:
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§ Медный
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2355
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.06.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вор на доверии
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§ CrazyBeaver
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 05.06.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так с ним, даже на каком-то местном канале, показывали физкультуру)
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§ сайлау курманов
Re: Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2748
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.06.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про кого идет речь , просим фото и персоналию
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