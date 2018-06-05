Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя фитнес-инструктором, задержан в Костанае

Житель Костаная подозревается в том, что он представлялся фитнес-инструктором и брал со своих клиентов деньги в долг под расписку, либо просил их оформлять на себя кредиты под открытие спортивного клуба. Сегодня, 5 июня, он был задержан полицией.

Иллюстративное фото

На самом деле молодой человек нигде не работал, но фитнес-подготовка у него была.

- Судом принята мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщила «НГ» пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - В отношении него в полицию было подано 8 заявлений от обманутых костанайев. Сумма занятых денег достигла почти 20 млн тенге.

Ранее в полицию поступили заявления от потерпевших, фитнес-инструктор «кинул» на 6 млн тенге. Потом количество заявлений увеличилось, как и сумма ущерба.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).