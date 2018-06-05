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§ NG.kz
В Костанае отключат от горячей воды 23 дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила сегодня, 5 июня, пресс-служба акима Костаная, в среду, 6 мая, сотрудники ГКП "КТЭК" будут производить отключение подачи горячей воды. Руководство ГКП "КТЭК" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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§ lelik1375
Re: В Костанае отключат от горячей воды 23 дома
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 05.06.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5 июня, пресс-служба акима Костаная, в среду, 6 мая,

Назад в будущее???
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§ 112
Re: В Костанае отключат от горячей воды 23 дома
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:
Назад в будущее?

Скорее вперед..
И картинку вешают такую тазик и кувшинчик.
Нужно такую вперед в настоящее..
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