В Костанае отключат от горячей воды 23 дома

Как сообщила сегодня, 5 июня, пресс-служба акима Костаная, в среду, 6 июня, сотрудники ГКП "КТЭК" будут производить отключение подачи горячей воды.

Иллюстративное фото

С 9:00 до 17:00 от подачи горячего водоснабжения будут отключены 23 дома по улицам Карбышева, Спортивной, Зеленой, Центральной и Гвардейской.

Руководство ГКП "КТЭК" приносит извинения за причиненные временные неудобства.