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В Костанае отключат от горячей воды 23 дома
5 июня 2018, 13:32 | ЖКХ
Как сообщила сегодня, 5 июня, пресс-служба акима Костаная, в среду, 6 июня, сотрудники ГКП "КТЭК" будут производить отключение подачи горячей воды.
Иллюстративное фото
С 9:00 до 17:00 от подачи горячего водоснабжения будут отключены 23 дома по улицам Карбышева, Спортивной, Зеленой, Центральной и Гвардейской.
Руководство ГКП "КТЭК" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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