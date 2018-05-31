Цитата: Горожанин_kst:

...А чучелко из мавзолея пора б вынести, и прикопать где-нибудь по-тихому.

Думаю, не предавшему дело Ленина народу принимать решение о судьбе его могилы. Для начала у китайцев разрешение спроси, чья очередь в Мавзолей никогда не пересыхает. Они-то продолжают жить по его заветам, что не помешало им стать второй (а может уже и первой) экономикой мира, не предавая идей коммунизма и принципов социализма.

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Ленин это не просто "чучело" и не просто личность, это Событие - не только советского, а общемирового порядка. Это точка отсчета внедрения социалистических идей по всему Миру. "Мировой Капитал", имея живой пример успехов Советского социалистического государства, стараясь избежать распространения мировой революции пролетариата, ради сохранения своего права на владение средствами производства и права распределения прибавочной стоимости, был вынужден начать улучшать социальные условия трудящихся.

По-сути, всеми социальными благами в современных капиталистических государствах их народонаселение обязано именно Ленину как Событию. Ведь и 8-часовой рабочий день и равные права мужчин и женщин и доступность образования и здравоохранения - это все достижения именно Советского социалистического государства, которые капиталистическим странам пришлось перенимать, а значит нести на это затраты частного капитала.

"Капиталу" выгодно всячески очернить память о первой социалистической революции и личностях, к ним причастным - эта революция залезла в карман "Капиталу" продолжает там шарить в виде обязанности обеспечения социальных условий пролетариата. "Капитал" не пожалеет сил и средств по очернению и объявлению преступным всего, что связано с коммунизмом и, в следствие этому, всех социалистических ценностей, объявляя это неэффективным, неудавшимся, преступным экспериментом, параллельного закручивая гайки на горле своей "щедрости" по отношению к пролетариату. "Капитал" не допустит сохранения памяти о всем хорошем, что принесла социалистическая революция - на поверхность всегда будут извлекаться только черные страницы из прошлого, многократно тиражироваться, гипертрофированно преувеличиваться. Все хорошее будет высмеиваться и принижаться. Нам сейчас со всех сторон объясняют, что так как сейчас - это честно, справедливо и правильно. А так как было раньше - преступно, дико и варварски. И чтоб вопросов не возникало, почему общенародное имущество вдруг стало чьей-то личной собственностью, нам объясняют, что все общенародное, было создано незаконно в результате действий преступной советской власти с подачи упыря Ленина. А нынешние владельцы все получили законно в результате честной демократической приватизации по общемировым цивилизованным правилам.