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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Я вот тоже русскоязычный, моя русскоязычная, но к этому относимся с пониманием..
Раз живешь в России, обязан знать русский, в Германии -германский, во Франции - французский..
Интересно в Казахстане тогда какой?
Разумеется казахский.
И да, все должно быть на казахском вне зависимости от моих личных каких то "хотелок"..
Потому что мне не хочется второго Донбасса или Чечни..
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* Трэвэл
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор статьи высказал авторитетное мнение. Но вот что хочется добавить: Казахстан - не единственная страна, где существует двуязычие. Но когда эксперты ЮНЕСКО разделили понятие государственного языка и официального, то в понятие государственного языка заложен смысл символа государства. То есть язык, как символ, необходимо уважать. Как сложилось это для меня. Вот приезжая в Германию, например, на ПМЖ, никто не задается вопросом учить язык или нет. Просто идут на курсы и учат. Я русский, умею читать на государственном языке, объясниться с носителем языка и продолжаю учить его. За 25 лет независимости язык освоить можно. Казахстан для меня Родина, которая дала мне бесплатное образование, сейчас я работаю здесь и для меня вопрос знания языка это вопрос уважения и любви к стране, в которой я живу. Может пафосно, но нет у меня другой страны, где жили бы мои три поколения. И для меня понятно, что написано на баннерах, а также то, зачем знать язык страны, в которой я живу.
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Как трудно таким в лоб говорить. Че ты германию суда вытащил? Там с африки приплыли и местных девушек чпокают в углу. Хотя судя по новостям , чпокают прям на площади и не надо язык знать. Им еще денег дают.
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§ yudjin
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
или просто зависит гложет что не он в акимате?

вчкбаева, завидовать тому, что их имеют и в хвост и в гриву, а вони улыбаются и машут?
завидовать нахождению в цитадели некомпетентности?

А тебе, вчкбаева, скажу при людно. Будут сообщения в личку - сдам с потрохами. Твои домашние, рабочие адреса, телефоны, фото сохранил на всякий случай.

Цитата:
Трэвэл:
Вот приезжая в Германию, например, на ПМЖ, никто не

одно большое НО, мы сюда не приезжали в последние 25 лет. Мы здесь родились. Я например 3-е поколение, которое здесь родился. И прадеды больше 120 лет назад основали в голой степи посёлок.
А, согласно, уважаемому тобой ЮНЕСКО или ООН (не суть важно) семьи 100 лет прожившие на конкретной территории тоже считаются КОРЕННЫМИ...
поэтому с ними тоже надо считаться.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
согласно, уважаемому тобой ЮНЕСКО или ООН (не суть важно) семьи 100 лет прожившие на конкретной территории тоже считаются КОРЕННЫМИ...

Хм..
А кто говорит что мы не коренные, нука покажЫ..
И второе, насчет 25ти лет..
Я вот тоже никуда не приезжал, но русский язык с 3х лет, когда пошел в садик, знать был обязан..
Абсолютно индентичная ситуация..
Просто сейчас с 3х лет не обязательно знать казахский язык, на сколько я вокруг наблюдаю..
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§ Seviriya
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно читать человека с компульсионным восприятием других лиц, ну да ладно , дело то не мое я только озвучиваю что хотела сказать и чтодругие могли бы прочитать, автор как маленький мальчик обиделся на гос язык, так что ли? не ясно, при чем тут какие то закны? автор что, Д.Ю.Н? пусть покажет дипломы, а то свежо преданиеи , но и с тркудом верится, ничего личного, И.М.Х.О. как говорится
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§ Seviriya
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
семьи 100 лет прожившие на конкретной территории тоже считаются КОРЕННЫМИ...

пруфы где? на слово что ли верить? хех. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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